– Jeg er et emosjonelt flokkdyr som føler jeg står alene som en rasjonell individualist, og må holde hodet kaldt. Det er litt imot min personlighet å gjøre det sånn, men jeg føler ikke jeg har noe annet valg.

Det sier Simon Stisen, politiker for Kristelig Folkeparti (KrF), podkast-vert og samfunnsdebattant. Stisen er kristen og homofil, og har vært åpen om at han ønsker en nyansert samtale om homofili og tro i kristen kontekst, og mellom det kristne og det skeive miljøet.

Denne uka skrev han på Facebook at han opplever å stå alene i det offentlige rom.

– Det er krevende, samtidig som jeg tenker at hvis det er dette jeg må gjøre så må jeg bare gjøre det, sier Stisen til Vårt Land.

Meldinger fra pastorer og kirkeledere

På Facebook skriver han:

«Selv om jeg er konfliktsky og diplomatisk som person, har jeg det siste året valgt å heve stemmen i en debatt som er vanskelig og dypt personlig».

Han skriver at han både har møtt motstand og fått støttemeldinger. Støttemeldingene kommer, ifølge Stisen, fra både kristne, homofile og mennesker som «søker seg mot den kristne tro».

«Men de færreste tør å si det høyt», skriver han videre.

Støtten kommer på private meldinger. Noe kommer også i kommentarfelt, som på Stisens innlegg på Facebook.

– Hva tenker du om at folk ikke tør å støtte deg offentlig?

– Jeg forstår det langt på vei. Det er en del pastorer og kirkeledere som sender meldinger, fra et bredt spekter av kirkesamfunn. Jeg har også vært pastor, og vet hvilket ansvar det innebærer. Jeg er takknemlig for at de likevel sender meldinger i det skjulte.

Stisen var pastor i en pinsemenighet i syv år. Han har vært åpen om at han strevde lenge med sin homofile legning før han anerkjente den. Som følge av dette valgte han å slutte som pastor. Nå jobber han som lærer.

– De som tar kontakt sier at de snakker om dette i kirka og i kulissene, men at de ikke kan snakke høyt om det ennå. Det er mange som sier de ønsker en nyansert samtale velkommen.

– Sinte meldinger fra alle kanter

I Facebook-posten gir han uttrykk for at han føler han står alene, og at det på dårlige dager føles urettferdig.

– På en måte er jeg ikke alene, men jeg er litt alene i offentligheten.

Stisen påpeker at de sinte meldingene ikke er i flertall, men at det likevel er noen av dem – og at de kommer fra alle kanter.

– Det er kristne som mener at de har alle svarene de trenger om dette her, og at homofile allerede blir møtt på riktig måte. Og det er homofile som blir irritert fordi jeg snakker om trofasthet og forpliktelse som kristen dyd. Noen mener jeg er fordømmende og utakknemlig for homokampen som allerede er blitt kjempet.

De som tar kontakt sier at de snakker om dette i kirka og i kulissene, men at de ikke kan snakke høyt om det ennå — Simon Stisen

KJÆRESTER: Simon Stisen er kjæreste med Høyre-politiker Henrik Asheim. Her er de avbildet på valgkamp for Høyre og KrF i Sandvika. (Erlend Berge)

Kristen og homofil i kryssilden

På spørsmål om hva han tror skal til for at flere våger å stå fram som kristne og homofile i menigheter og i samfunnet, svarer han:

– Jeg opplever at det er to miljøer som står på hver sin kant: Det konservative kristne miljøet som kanskje ekskluderer homofile, og en homobevegelse som har vært opptatt av normkritikk.

– Det å være en kristen homofil som tror at det er noe verdifullt i normene og ønsker å etterleve dem, samtidig som noen av de som deler disse verdiene regner meg utenfor fordi jeg er homofil... Man havner litt i kryssilden, og hører ikke helt til noe sted. Vi er nok noen som er nødt til å gå først og brøyte vei.

Bollestad støtter Stisen

Blant dem som viser støtte til Simon Stisen i kommentarfeltet på Facebook, er leder for KrF, Olaug Bollestad.

Hun skriver:

«Takknemlig for deg Simon».

Også Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk, støtter Stisen på Facebook:

«Forstår situasjonen du står i og erfaringene du har veldig godt. Jeg tror at kallet til å leve autentisk er hellig, og ved å ta den plassen du tar så hjelper du andre til å finne sin plass og. Og husk at du ikke er alene.»

Vårt Land har tidligere intervjuet Simon Stisen om troen hans. Da sa han blant annet at han elsker å snakke om sin kristne tro:

– Og fordi jeg ikke passer inn i noen bokser så blir folk nysgjerrige. Det gjør at mange føler at de kan snakke med meg om tro. Fordi de tenker at «han her er ikke ‘from’».