Pastor i troserklæring: Hardt ut mot at skeive i forhold får være medlem

Pinsepastor Stephan Christiansen går hardt ut mot menigheter som lar homofile par bli medlemmer.

«Kristne ledere som hevder at samkjønnede par kan være medlemmer eller ledere i en kristen kirke, villeder og forfører Guds menighet og skal stå til ansvar for sin lære innfor den levende Gud på dommens dag», skriver Christiansen i nettmagasinet Jesus People.

Artikkelen har overskriften «Troserklæring om ekteskapets hellighet». Her mener Christiansen også at kirkesamfunn som «åpner opp for diskusjoner og debatter» om hvorvidt likekjønnede par kan være medlemmer «går imot Guds ordninger og gjør opprør mot Gud».

Christiansen er pastor i pinsemenigheten Jesus Church og grunnlegger av misjonsorganisasjonen Jesus Revolution.

PASTOR: Stephan Christiansen er grunnlegger av misjonsbevegelsen Jesus Revolution og menigheten Jesus Church. (Bård Bøe)

Åpner ikke for homofile par som medlemmer

Christiansen har mandag ikke besvart Vårt Lands henvendelser i saken.

Medpastor Lars Tore Jørgensen i Jesus Church forklarer at nye medlemmer først blir med på et medlemskurs der de går gjennom trosgrunnlag, kjerneverdier og kirkens virksomhet.

– De som blir medlemmer anerkjenner menighetens trosgrunnlag, og det inkluderer lære om ekteskapet. Vi forholder oss til trosgrunnlaget slik det er utarbeidet i Pinsebevegelsen sentralt, og det som er uttrykt og oppsummert i Den apostoliske trosbekjennelsen, sier Jørgensen til Vårt Land.

Dersom søkerne til medlemskap har en annen overbevisning som de ønsker å leve i tråd med, vil det ikke være naturlig å melde seg inn. — Lars Tore Jørgensen, pastor i Jesus Church

– Hva gjør dere dersom en som lever i et likekjønnet forhold ønsker å bli medlem?

– Da er vi glad for å ønske personen velkommen til å være med i gudstjenestene våre, som er offentlige samlinger. Når det gjelder medlemskap er det underforstått at et medlem gir sin tilslutning til trosgrunnlaget. Dersom søkerne til medlemskap har en annen overbevisning som de ønsker å leve i tråd med, vil det ikke være naturlig å melde seg inn, hvilket vi har stor forståelse for. I tilfellene du nevner, vil det derfor ikke være aktuelt med innmelding, i gjensidig respekt for hverandre.

Misjonskirken lukker døren for medlemskap

Christiansens innlegg kommer kort tid etter at Misjonskirken Norge har diskutert medlemskap for homofile. I forrige måned ble kjent at ledelsen i Misjonskirken Norge fastholder at dem som lever i likekjønnede forhold ikke kan bli medlem i lokale menigheter i trossamfunnet.

Det begrunnes i foreningsmodellen som Misjonskirken er organisert etter. Den fungerer slik at dersom man blir medlem, er man valgbar til alle roller. Misjonskirkens teologiske syn er at homofile samboende ikke kan ordineres til pastorer eller åndelig lederskap. Homofile kan imidlertid bli medlem av det nasjonale trossamfunnet.

Også i Frikirken foregår diskusjonen om samliv for fullt etter at trossamfunnets ledelse nylig anbefalte å ikke åpne for to ulike syn på likekjønnet samliv. Saken skal avgjøres av menighetene på sommerens synodemøte. I Frikirken har medlemskap for homofile imidlertid ikke vært en del av diskusjonen.

Har tradisjonelt syn på ekteskapet

Pinsebevegelsen er organisert på en annen måte enn både Misjonskirken og Frikirken. Der er hver enkelt menighet organisert som et eget trossamfunn, med egne medlemsregistre og vedtekter. Der er dermed opp til hver enkelt menighet hvordan de praktiserer medlemsopptak.

Pinsebevegelsen har også et tradisjonelt syn på ekteskapet. Grunndokumentet i Pinsebevegelsen slår fast at «ekteskapet mellom kvinne og mann er den naturlige rammen for samliv».

Øystein Gjerme, Pinsebevegelsens leder i Norge, forklarer at medlemskap i bevegelsen tradisjonelt er tett knyttet til dåpen.

– Innmelding må forstås som en del av en disippelgjøringssprosess. For den bevisst kristne som søker medlemskap må man være inneforstått med at dette er menigheter som har et klassisk syn på ekteskapet, sier Gjerme.

LEDER: – Pinsemenigheter har et felles trosgrunnlag som står fast på at ekteskapet er mellom mann og kvinne, sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsen. (Guro Asdøl Midtmageli)

Han påpeker samtidig at gudstjenestene skal være åpne og inkluderende.

– Dersom en homofil ønsker å knytte seg til en pinsemenighet, er det opp til hver enkelt menighet om de vil ta opp han eller henne som medlem?

– En slik situasjon ville ført til pastorale samtaler i kjærlighet, i lys av disippelskapsreisen. Pinsemenigheter har et felles trosgrunnlag som står fast på at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og det ville vært en del av den samtalen.

Pinsemenigheten Salt i Bergen, som Gjerme er hovedpastor for, har medlemskurs for nye medlemmer hvor blant annet samliv tas opp som tema.

– Er samlivsform avgjørende for medlemskap?

– Vi avklarer i pastorale samtaler hva som er menighetens ståsted. Vi møter mennesker på en kjærlig måte med en forståelse av at alle er på ulike steder i sin disippelskapsreise, sier Gjerme.

Filadelfia Oslo: Ingen begrensning for medlemskap

I Filadelfiakirken i Oslo, som er Norges største pinsemenighet, settes det som krav for medlemskap at man bekjenner seg til den apostoliske trosbekjennelsen.

Den apostoliske trosbekjennelsen brukes også blant annet av Den norske kirke, og omhandler ikke samliv.

– Alle som bekjenner den kristne tro som uttrykt i trosbekjennelse kan bli medlemmer i Filadelfiakirken. Der det eventuelt er begrensninger knyttet til deltakelse handler det om lederposisjoner, og der gjøres det en skjønnsmessig vurdering på om personen er egnet og lever i tråd med våre verdier og etiske målsettinger, sier Halvard Hauge Roaldsnes, pastor i Filadelfiakirken i Oslo.

Vennesla: – Ikke aktuelt

I Filadelfia Vennesla, som også er en av landets største pinsemenigheter, er det ikke aktuelt å ta opp medlemmer som lever i homofilt samliv.

VENNESLA: Det er ikke aktuelt å ta opp medlemmer som lever i likekjønnede forhold, sier pastor i Filadelfia Vennesla, Geir Stomnås. (Foto: Privat)

– Det vil ikke være aktuelt for oss å ta inn medlemmer som ikke bekjenner troen, eller som vi opplever lever imot Guds ord. Det gjelder både dem som lever i likekjønnet samliv og dem som er samboere, sier pastor Geir Stomnås.

Stomnås har selv samtaler med alle som ønsker å bli medlemmer, opplyser han.

De har til nå ikke praktisert eksklusjon av medlemmer som lever i heterofilt samboerskap, men de har ikke hatt adgang til å gjøre frivillig tjeneste. Menigheten har ennå ikke hatt medlemmer som har inngått likekjønnede forhold, opplyser pastoren.