I Domkirken og St. Petri menighet i Stavanger skal det lokale fotballaget Viking feires på gudstjenesten 10. desember.

– Vi vil feire alt det Viking er og betyr for byen. De står for glede og fellesskap, og ønsker å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Det er noe vi i kirka også jobber for.

Det sier sokneprest i menigheten, Øivind Holtedahl, som for tiden også er fungerende domprost i Stavanger domprosti.

«Kraft og kjærlighet»

– Hva slags reaksjoner har dere fått på dette?

– Jeg har ikke fått noen negative reaksjoner, bare masse begeistring.

Holtedahl peker på at Vikings motto er ett menigheten selv gjerne kunne hatt: «Kraft og kjærlighet».

– Det er er et nydelig motto. Og det er jo dette det handler om i kirka også.

Fotballaget melder selv på sine nettsider at de tar med seg flere hundre Viking-skjerf som de vil gi bort.

De skriver også at både ansatte og supportere vil bidra til gudstjenesten.

Tidligere i år slo Viking seg blant annet sammen med Stavanger Gospel Company og lagde denne låta – for å feire at en av spillerne deres hadde skrevet ny kontrakt med klubben:

Reaksjoner da FFK inntok domkirka

Da Fredrikstad Fotballklubb (FFK) inntok Fredrikstad domkirke tidligere i høst, var det ikke alle som var like fornøyde, skrev VG i september i år.

– Det er en fiks idé som man får når man er veldig glad i fotball. En gudstjeneste hvor man skal trekke inn FFK blir helt feil med de funksjonene en gudstjeneste skal ha, sa Gunnar Bodahl-Johansen til avisa.

Han er selv kristen, journalist og ekspert på presseetikk.

Initiativet til Fredrikstad-gudstjenesten kom fra tidligere TV-profil Dag Solheim og sokneprest Endre Fyllingsnes.

I Stavanger er det altså foreløpig ikke kommet noen innvendinger mot at de blåkledde feires i søndagens gudstjeneste.

