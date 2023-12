Jødiske barn i Bergen opplever trusselsituasjoner

9. november hadde skolebyråd i Bergen, Daniel Hagglund (Frp), møte med organisasjonen Det jødiske samfunn. Bakgrunnen var trusselsituasjoner som jødiske barn opplever i bergensskolen, ifølge et referat fra møtet som Vårt Land har fått innsyn i.

Det var Det jødiske samfunn som ønsket møtet, på bakgrunn av trusselsituasjonen.

Skolebyråd Hagglund tar situasjonen Det jødiske samfunn beskriver på alvor.

– Jeg vet at det har vært en stor bekymring fra det jødiske miljøet i Bergen knyttet til vold og trusler. Det er bekymringsfullt, sier han.

---

Det jødiske samfunn i Bergen

Ledes av Gideon Ovadya.

Har en skjult medlemsliste. Organisasjonen begrunner dette med sikkerheten til medlemmene.

Møtte nylig statsråd Kjersti Toppe. I møte med henne tok de opp blant annet situasjonen til jødiske elever.

---

– Ting skal håndteres på et lavest mulig nivå

Han peker på at skolene i Bergen har erfaring med å håndtere kriger og konflikter i verden som kan få konsekvenser for elevene. Han nevner krigene i Ukraina og Syria som eksempler.

– Jeg forstår at dette er utfordrende for det jødiske miljøet. Å bli pekt på og ansvarliggjort for noe som skjer et helt annet sted i verden er utfordrende.

I referatet fremgår det at byråden sammen med administrasjonen skulle vurdere tiltak i etterkant av møtet. Det er imidlertid ingen nye tiltak som blir iverksatt som følge av møtet med Det jødiske samfunn, ifølge Hagglund.

– Men vi tok en runde med skoleetaten og passet på at skolene har den informasjonen og veiledningen de trenger. Målet er at ting skal håndteres på et lavest mulig nivå. Alle har rett til en trygg og god skolehverdag.

– Alle i Bergensskolen skal være kunne være åpen og ærlige om hvem de er, enten det handler om religion eller seksuell legning, sier Daniel Hagglund. Han er skolebyråd i Bergen. (ANDREW M.S BULLER)

Forventningen til lærere

Hagglund sier han har gitt beskjed om at han vil ha melding om alvorlige ting som skjer på skolene.

– Alle i Bergensskolen skal være kunne være åpen og ærlige om hvem de er, enten det handler om religion eller seksuell legning.

– Hvilke forventninger har du til lærerne i Bergen når de skal snakke om Israel-Palestina-konflikten?

– Min forventning er at lærere skal holde seg mest mulig objektive. Det er alltid vanskelig, men det er viktig at man er konfliktdempende. Som lærer må må kunne ha en dialog med elevene om det som skjer i verden.

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med representanter for Det jødiske samfunn i Bergen, men har foreløpig ikke lykkes.