– Budskapet må være at ethvert menneske er skapt i Guds bilde og har ukrenkelig verdi. Seksualitet er selvsagt en integrert del av dette, og kan ikke skilles fra det å være menneske.

Det sa Oslo-biskop Kari Veiteberg i sin tale på feiringen av forbudet mot konverteringsterapi torsdag kveld.

Feiringen foregikk på en kafé i hovedstaden, som var fylt til randen av mennesker som hadde kommet for å markere forbudet.

Det var kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery som inviterte til en feiring av at loven nå blir vedtatt.

Stortinget skulle etter planen votere torsdag. Voteringen ble forsinket, og er utsatt til neste uke.

Det er likevel klart at forbudet vil få flertall. Vårt Land har tidligere meldt at Høyre gir sin støtte til Støre-regjeringens forslag i sin helhet.

GLADE: De fremmøtte delte både smil og latter. Her ser vi kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, biskop Kari Veiteberg, Solveig Gjesdal, generalsekretær i Skeivt kristent nettverk, og Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk. (Erlend Berge)

Biskop: – Kirken har ikke en stolt historie her

De som stod på talerlisten var, foruten biskopen, leder i Skeivt kristent nettverk Elisabeth Meling, leder av Stortingets familie- og kulturkomité Grunde Almeland og tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kari Veiteberg påpekte i sin tale at kirken ikke har en stolt historie i forhold til homofile og lesbiske.

– Den norske kirke støtter denne loven, og vil gjøre det vi kan for at skeive skal kunne være trygge i sin gudstro.

Biskopen sier til Vårt Land at hun er glad for høringen som Den norske kirke bidro med, og at hun torsdag er på feiringen som representant for kirken.

– Hvorfor synes du at denne loven er viktig?

– Det er helt nødvendig at vi i Den norske kirke har trygge rom, og vet også faglig hva det er å ha samtaler og sjelesorg, særlig med unge folk. Det er viktig å anerkjenne at slik har det ikke alltid vært.

– De mer konservative i Den norske kirke kan kanskje komme til å reagere på at du stiller opp her i kveld. Hva tenker du om det?

– Det er jeg ikke så opptatt av. Jeg er biskop for alle.

SERVERING: Det er kake å få. Her serverer Lubna Jaffery et stykke til Kari Veiteberg. (Erlend Berge)

– Mange kamper igjen

– Det er på mange måter fint å være her. Så er det også vemodig at det er et så alvorlig bakteppe. Men det er en viktig markering, og fint å se at så mange har kommet for å feire, sa Elisabeth Meling, leder for Skeivt kristent nettverk.

I talen sin pekte hun på at det fremdeles er mange kamper igjen å kjempe.

– Dette er den første etappen. Som jeg har uttalt tidligere så skal vi ta den endelige feiringen den dagen vi ikke blir krenket lenger. Vi må jo likevel feire de små etappeseirene vi får underveis. Men det er mye som gjenstår.

– Hva er neste steg?

– Generelt er det jo psykisk helse for skeive. De som har blitt utsatt for konverteringsterapi, og som nå tør å fortelle om det – vi må ta vare på dem.

– Vi må også se litt utover. Rettighetene til skeive går bakover på verdensplan, sier Meling.

VERT: Det var kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery som inviterte til feiring. (Erlend Berge)

Takket Trettebergstuen

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery takket Anette Trettebergstuen for hennes arbeid med lovforslaget.

– Ditt sterke engasjement har vært helt avgjørende. Dette vedtaket kommer til å bli stående igjen, det er dette som blir ditt ettermæle, sa Jaffery, til påfølgende klapping fra de oppmøtte.

Anette Trettebergstuen pekte i sin tale på at likestilling ikke kommer av seg selv.

– Forbudet handler om at skeive skal få sine grunnleggende menneskerettigheter respektert og ivaretatt, som alle andre.

– Det er mange som ikke er her, og som er imot dette forbudet. Men de skal vi ikke tenke mer på i dag, for vi vant, sa den tidligere kultur- og likestillingsministeren.

TIDLIGERE MINISTER: Anette Trettebergstuen talte til de fremmøtte i kaféen. (Erlend Berge)

Bredt flertall

Arbeiderpartiet og Høyre har tidligere vært uenige om hvor langt man kan gå i å forby konverteringsterapi når den retter seg mot voksne som samtykker til det.

Anette Trettebergstuens forslag om totalforbud fikk kritikk fra blant annet Riksadvokaten som mente forbudet potensielt kunne bryte med samtykkende voksnes tros- og ytringsfrihet.

Regjeringen går i stedet inn for å forby handlinger som «krenker en annen», og konkretiserer med eksempler på hvordan dette kan forstås.

---

Dette blir forbudt

16. juni – en uke før hun gikk av – la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen frem lovforslaget som forbyr konverteringsterapi.

Det skulle bli forbudt å krenke noen gjennom å «anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Straff for lovbrudd: Bot eller fengsel inntil tre år – seks år for grove tilfeller.

---