Normisjon sender hjem misjonær Therese Glendrange i januar neste år, etter at hun har vært misjonær i Mali i 20 år.

Det melder Normisjon på sine nettsider.

– Vi har i en lang stund vurdert sikkerhetssituasjonen i Mali. Over tid er dette en påkjenning både for oss og vår utsending, og derfor har vi nå bestemt at vi ønsker å hente vår utsending i Mali til Norge, forteller Mirjam Artmark Aanensen, landansvarlig i internasjonal avdeling til normisjon.no.

Mali har siden 2012 vært preget av krig og konflikt, og har hatt to militærkupp i løpet av de siste årene. Tidligere i år besluttet Utenriksdepartementet å legge ned den norske ambassaden i hovedstaden Bamako innen utgangen av året på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.

United Nations Fighting Terrorism BAMAKO: Mali har vært preget av uro og flere statskupp siden 2012. Bilder viser sikkerhetsstyrker som heies på i Malis hovedstad Bamako i august 2020. (AP / NTB)

Leder arbeidet videre fra Norge

Normisjon omplasserte i fjor misjonærparet Hilde og Alf Halvorsen fra vest i Mali til nabolandet Senegal, siden det ikke har vært vurdert som trygt å oppholde seg utenfor hovedstaden.

Nå forlater også Glendrange landet som Normisjons siste gjenværende misjonær i Mali.

Det betyr likevel ikke at organisasjonen avslutter engasjementet i landet.

På grunn av sikkerhetssituasjonen har Glendrange ikke reist utenfor Malis hovedstad det siste året. Arbeidet i distriktene har derfor vært ledet av lokale medarbeidere. Det arbeidet vil nå ledes fra Norge.

– Therese har en viktig rolle i å støtte de lokale og gi råd. Det best mulige er å være til stede, men hun kan også gjøre mye digitalt, sier Aanensen.

Misjonsorganisasjonen driver også en bibelskole i landet, og den vil fortsette som før. Organisasjonen opplyser at skolen i fjor opplevde rekord i søkertall.

De utelukker heller ikke muligheten for å fortsatt kunne besøke landet i kortere perioder.

NLM har fortsatt misjonær i Mali

Siden uroen i landet eskalerte i 2012 har flere norske misjonærer forlatt landet.

Misjonsselskapet (NMS) har av sikkerhetsmessige årsaker flyttet sitt arbeid blant folkegruppen fulanerne over grensen til Guinea, hvor de i dag har én utsending. Det opplyser informasjonsleder i NMS, Martin Eikeland, i en tekstmelding til Vårt Land.

Misjonssambandet har fortsatt én utsending i Mali. Sikkerhetssituasjonen er imidlertid utfordrende, og de følger situasjonen tett, opplyser Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen.

Misjonæren flyttet for ett år siden til hovedstaden Bamako fra landsbyen hvor de driver prosjektarbeid av hensyn til sikkerhetssituasjonen.

– Så langt har vi konkludert med at det er forsvarlig at vedkommende forsetter sin tjeneste i Mali, opplyser Ottosen i en e-post til Vårt Land.