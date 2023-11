Etter dataangrepet på Svenska kyrkan har man noen steder midlertidig gått over til å bruke penn og papir, skriver den svenske avisa Dagen.

Alle ansatte i kirken har blitt bedt om å skru av dataene sine, og ikke koble til kirkens nettverk.

Angrepet mot Svenska kyrkan ble kjent torsdag i forrige uke, og lørdag kom en pressemelding om at kirken anså at krisen ville bli langvarig, og kan komme til å vare i flere uker.

Følger nøye med

Digitaliseringsseksjonen i Den norske kirke har til vanlig mye kontakt og samarbeid med sine nordiske kollegaer, men digitaliseringssjef Magnus Hvalvik forteller at han ikke har snakket med sin motpart i Svenska kyrkan siden angrepet startet i forrige uke.

– Vi er veldig interesserte i å høre mer om hva som har skjedd, for å lære av det, men har valgt å ikke forstyrre mens de nå har hendene fulle med å håndtere denne kjempekjedelige situasjonen.

Han påpeker at man aldri kan sikre seg ett hundre prosent mot angrep, men at Den norske kirkes systemer overvåkes kontinuerlig. I april skrev Vårt Land at de digitale angrepene mot Den norske kirke økte etter at biskopene kom med en støtteuttalelse til Ukraina i forbindelse med at Russland invaderte landet. I følge Hvalvik ser man ingen store utslag mot kirkens systemer nå.

Omfattende problemer i Sverige

Det er flere steder i Sverige problematisk å få bestilt kirkelige handlinger, og ifølge Dagen.se kan utbetaling av lønn til ansatte også bli vanskelig å få gjennomført.

I pressemeldingen sier Svenska kyrkan at de fortsetter arbeidet med å minimere skadevirkningene av angrepet. Forholdene er politianmeldt, ifølge svenske Dagen.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Magnus Hvalvik, digitaliseringssjef i Den norske kirke (Den norske kirke)

Stort sikkerhetsarbeid

Magnus Hvalvik viser til at Den norske kirke gjør mye for å øke datasikkerheten. Ett av tiltakene er økt bruk av fellesløsninger over hele kirken. Alle kirkelige fellesråd har tilsluttet seg en felles ordning for informasjonssikkerhet, og kirken har et felles sikkerhetsutvalg som drøfter ulike tiltak. Han vil ikke gå i detalj om hvilke tiltak Den norske kirke gjør for å sikre sine systemer.

Hvalvik understreker at ansattes kunnskap er kirkens viktigste forsvar mot angrep.

Da Den norske kirke gjennomførte en såkalt «phishing»-test i oktober, så man en reduksjon fra forrige gjennomførte test på rundt 50 % i antall ansatte som oppga passordet etter å ha trykket på en lenke i en tilsendt e-post. Phishing-angrep går ut på å sende e-postmeldinger som ser ut til å være fra en kjent avsender. Formålet er å få brukeren til å trykke på en lenke og oppgi personlig informasjon som kan misbrukes.

– I fjor lå vi omtrent på landsgjennomsnittet, og i denne testen er vi langt bedre enn dette. Det viser at det hjelper å øve, sier Magnus Hvalvik.

