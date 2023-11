Den britiske pastoren og forkynneren Mike Pilavachi (65) gikk av i juli i år, etter en rekke anklager om upassende oppførsel overfor frivillige medarbeidere.

Pilavachi skal ha misbruk sin makt til å kontrollere mennesker, og skal blant annet ha presset unge, mannlige praktikanter i organisasjonen han leder, inn i upassende relasjoner som inkluderer brytekamper og upassende massasje. Det var konklusjonen i en granskning gjort av Church of Englands sikkerhetsteam som ble offentliggjort i september i år.

Pilavachi er kjent som grunnleggeren av menigheten Soul Survivor i Watford utenfor London. Han grunnla også den kristne ungdomsfestivalen med samme navn, som på det meste samlet 30.000 ungdommer.

Han har også besøkt Norge som forkynner ved en rekke anledninger. Etter at anklagene mot ham ble kjent i april avlyste han et planlagt besøk til IMI-kirkens sommerfestival i sommer.

Nå går også menighetens hovedpastor Andy Croft av. Det meldte menigheten torsdag.

Croft har ledet menigheten sammen med Pilavachi i en årrekke, og har også forfattet flere bøker sammen med Pilavachi. Én av dem er også utgitt på norsk.

Hovedpastor erkjenner feil håndtering

Croft har vært suspendert fra pastortjenesten mens hans håndtering av varslene mot Pilavachi ble gransket. Tidligere har den britiske storavisen The Times meldt at Pilavachis upassende oppførsel skal ha blitt gjort kjent for menighetens ledelse ved flere anledninger i løpet av de siste 19 årene.

Nå erkjenner Croft at han ved tre anledninger ikke har fulgt sikkerhetsrutinene godt nok.

– Jeg har blitt konfrontert med virkeligheten i at feil i min dømmekraft kan ha gjort at andre har opplevd smerte. Det uroer meg dypt. Som leder oppleves det som en stor feil fra min side, og det ber jeg oppriktig om unnskyldning for, sier Croft i en uttalelse torsdag.

Samtidig sier pastoren, som har vært en del av menigheten i 25 år, at det siste årets avsløringer har gitt han et nytt syn på tidligere erfaringer.

– Jeg trenger å erkjenne nå at jeg også har blitt dypt påvirket av noen aspekter av Mikes krenkende adferd, sier han i uttalelsen.

Lovsangsleder: – Jeg har førstehåndserfaring

Anklagene mot Pilavachi har rystet menigheten, og etter at de første anklagene ble kjent i april i år skal en rekke personer ha kontaktet granskingsteamet for å fortelle sine historier.

Det er ikke kjent hvor mange som skal ha varslet om Pilavachis oppførsel, men den britiske avisen The Telegraph har tidligere opplyst om at mer enn 100 personer skal ha anklaget ham for misbruk.

Det bekrefter den profilerte lovsangslederen Matt Redman, som i en årrekke ledet lovsang under Pilavachis ledelse.

– Jeg har selv førstehåndserfaring med den skadelige oppførselen som er beskrevet, skrev den Grammy-vinnende lovsangslederen på Facebook tidligere i år.

Pilavachi har ikke selv kommentert anklagene mot ham.

Setter i gang ny gransking

Menigheten Soul Survivor er underlagt Church of England, og kirkens sikkerhetsteam konkluderte i september i år med at det er hold i bekymringsmeldingene om Pilavachis oppførsel.

Nå har menigheten engasjert en ekstern granskingsgruppe som skal levere en mer utfyllende rapport til våren neste år. De lover å publisere rapporten for offentligheten i sin helhet.

– Vi erkjenner at dette fortsatt er en svært smertefull prosess, spesielt for de som har vært utsatt for Mikes overgrep. Vårt håp er at denne granskingen skal vise vår urokkelige forpliktelse til å lære av feilene fra fortiden, og kan bidra til å sikre at slike opplevelser ikke gjentar seg, sa menighetens ledelse i en uttalelse tirsdag.