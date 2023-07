Mike Pivalachi trekker seg som pastor

Mike Pivalachi trekker seg fra stillingen som assisterende pastor i Soul Survivor Watford. Oppsigelsen har umiddelbar effekt.

Det melder Christian News, som skriver at han allerede hadde trukket seg tilbake fra all tjeneste tidligere i år etter at Church of England’s National Safeguarding Team (NST) og St. Albans bispedømme kunngjorde at det ble gjennomført en ikke-strafferettslig etterforskning mot han.

På sosiale medier skriver den tidligere pastoren at han trekker seg for å la kirka «lege sine sår» og at han nærvær vil skade den prosessen.

Han avslutter med å skrive: «Jeg søker tilgivelse fra alle jeg har såret i løpet av tjenesten min.»

Dagen omtalte saken først i Norge.

