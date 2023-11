– Går vi i minus igjen kan vi ikke løfte arbeidet vårt og holde hodet over vann, forteller daglig leder i Sub Scene og Sub Church, David Husvik.

Han er bekymret over bevilgningsforslaget til Sub Church som skal voteres over i Oslo bystyre senere i november.

I 2020 fikk Sub Church 1,25 millioner kroner fra kommunen. I år var bevilgningen på 360.000 kroner. Det er 900.000 mindre enn de fikk tildelt for tre år siden.

– Får vi det samme kuttet i 2024 som vi fikk i år, blir det vanskelig å tilby en rusfri arena i sentrum av Oslo for unge, forteller han.

Stadig mindre tilskudd

Siden 2020 har Velferdsetatens innstilling til Oslo-budsjettet vært å tildele Sub Church 360.000 kroner i året. Men etter budsjettforhandlingene har politikerne hvert år bidratt til at tilskuddet har blitt nærmere Sub Churchs ønskede beløp.

I fjor endret dette seg. Da fikk de bare 460.000 i støtte fra kommunen.

Etter å ha klart seg på dette i 2023, frykter Husvik for hva som vil skje dersom de ikke får mer enn 360.000 kroner neste år.

2020 var året de fikk mest. Da ble Sub Church tildelt de 1,25 millioner kronene de søkte om.

Frykter å måtte stenge

Tidligere i år skrev Vårt Land om at beløpet til Sub Church gradvis har gått nedover siden den gang. I 2021 endte de opp med 860.000 kroner, i år 460.000 kroner.

Ifølge Husvik har Sub Church fått noe økt bevilgning fra Kulturetaten. Han forteller at slik det ser ut når har de 600.000 tusen mindre å rutte med. Dette skjer i tillegg til at utgiftene til leie og strøm har steget voldsomt.

– Her regner vi ikke med lønninger engang. Vi trenger mer penger for å ta vare på dette sentrumstilbudet, mener Husvik.

– Hva skjer hvis dere ikke får disse pengene?

– Da får ikke ungdommene som bruker Subchurch en åpen dør å komme til, det er så enkelt, forteller han og legger til:

– Har vi ikke penger, kan vi ikke ha voksne til stede.

Pressetreff om politisk samarbeidsavtale i Oslo VARAORDFØRER: Oslos nye varaordfører, Julianne Ofstad (FrP) var innom Sub Church tidligere denne uken, men gir ingen løfter om mer penger i budsjettet. Arkivfoto. (Beate Oma Dahle/NTB)

Oslos varaordfører: – Prioritering må vi komme tilbake til

Oslos nye varaordfører, Julianne Cornelia Ofstad (FrP), var innom Sub Church tidligere denne uken for å gjøre seg kjent med tilbudene som finnes i Oslo på helse- og sosialområdet.

Hun påpeker at tilskuddet til Sub Church er et er forslag fra det forrige byrådet. Dagens byråd har derimot ikke foreslått å revidere dette kuttet i deres tilleggsinnstilling.

– Vi i Fremskrittspartiet har ikke lagt frem noe budsjett, men skal etter hvert i budsjettforhandlinger med byrådet. Hva som blir prioritert der må vi komme tilbake til, forteller Ofstad i en tekstmelding til Vårt Land.

I budsjettforslaget som skal behandles er innstillingen at Sub Church og Sub Scene får 1,8 millioner kroner fra Kulturetaten for Ungdomskulturhuset deres, og 360.000 for miljøarbeid i kafeen.

Sub Church

Sub Church er en tverrkirkelig menighet i Oslo, dannet i 1997 av mennesker som ikke følte seg hjemme i den tradisjonelle kristenkulturen.

De hadde et ønske om å skape noe nytt og annerledes, samt utforske måter å uttrykke seg på som ikke var vanlige i andre kristne kirker, og ellers i mainstreamkulturen.

Medlemmene i Sub Church står sammen om den daglige driften av kulturhuset Sub Scene / Sub Café, lokalisert sentralt i Oslo mellom Stortinget og Aker Brygge.

Ca. 150 frivillige, rekruttert fra organisasjonen og miljøet rundt Sub Scene, bidrar hvert år til kulturhusets drift.

Kilde: Sub Church

