– I beste fall bedriver han feilinformasjon. For deler av det han skriver er beviselig feil, sier Erik Skare til Vårt Land.

Midtøsten-forskeren fra Universitetet i Oslo (UiO) er ekspert på Hamas, som styrer Gaza, og dens militære ving, al-Qassam-brigadene.

Lørdag 7. oktober gikk Hamas til angrep på Israel. Rundt 1.200 mennesker ble drept da Hamas-krigere angrep det sørlige Israel.

Nesten 380 av de drepte var israelske soldater og politifolk, de øvrige sivile, blant dem minst 31 barn. Israel nedjusterte 10. november antallet drepte fra 1.400 til 1.200.

Synlig muslimsk leder

Basim Ghozlan bestrider hva som skjedde 7. oktober. Ghozlan er en godt synlig leder i det muslimske miljøet i Norge. Han var i en årrekke leder i forsamlingen Det islamske Samfunnet i Oslo, også kjent som Rabitamoskeen. Nå er han styremedlem.

Siden 2017 har Ghozlan også vært styremedlem i Muslimsk Dialognettverk, en paraplyorganisasjonen for muslimske trossamfunn.

13. november la Basim Ghozlan ut en tekst i diskusjonstråd på Facebook der han hevder det ikke er bevist at Hamas bevisst har drept sivile israelere.

Han skriver at målet med angrepet 7. oktober var militærbasen som har ansvaret for blokkering av Gaza.

«Hamas har ikke bevisst siktet mot sivile. Hamas har aldri voldtatt noen kvinner. Hamas har ikke angrepet eller slaktet barn», skriver han.

Videre hevder Ghozlan at mange sivile israelere ble drept av israelske soldater.

«Bevis for at Hamas har, bevisst drept sivile israelere har jeg så langt ikke sett. Bevis må være troverdige og entydige.»

Han slår fast at: «Hamas har ikke bevisst siktet mot sivile. Hamas har aldri voldtatt noen kvinner. Hamas har ikke angrepet eller slaktet barn.»

Teksten kan leses i sin helhet nederst i artikkelen

Basim Ghozlan

Han er født i Jordan og har bodd i Norge siden 1990.

2009–2019 styreleder i Det islamske Samfunnet i Oslo, også kjent som Rabitamoskeen, nå styremedlem.

Siden 2017 styremedlem i Muslimsk Dialognettverk (MDN), paraplyorganisasjon for moskeer, representerer over 30.000 norske muslimer. MDN er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Mange faller i en av to grøfter

UiO-forsker Skare forklarer at alt tyder på at Hamas’ uttalte mål med angrepet på Israel 7. oktober var å drepe sivile.

– På krigere fra al-Qassam-brigadene er det funnet kart der barneskoler og kibbutzer er avmerket, og flere hadde kamera på kroppen som filmet hva de gjorde når de rykket inn i Sør-Israel.

– Dokumentasjonen vi kjenner viser at Hamas drepte sivile, drepte barn, drepte eldre. Så det han skriver her er åpenbart feil.

Skare sier at krigere fra Hamas selv har gjennomført drap og tortur på israelske sivile 7. oktober uavhengig av andre grupper.

Hamas-eksperten har fulgt ordskiftet som har rast i sosiale medier siden 7. oktober. Skare sier mange faller i en av to grøfter når de gjengir informasjon om hva som skjedde og hva som skjer.

STL: Teksten er dypt problematisk

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), en paraplyorganisasjon Basim Ghozlan har støttet aktivt opp om.

Hun reagerer på Ghozlans fortelling om hva som skjedde da Hamas angrep Israel:

– Teksten er dypt problematisk. I denne saken er det viktig å ikke bruke sterke ord som får det til å koke over. Men det er dessverre det som skjer her, det koker over.

Får jeg fremlagt beviser for det motsatte, skal jeg skifte mening — Basim Ghozlan

REAGERER: Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. (Erlend Berge)

Skifter mening om han får beviser

Basim Ghozlan står ved hva han har skrevet – med ett unntak:

– Jeg har fulgt nøye med på hva Hamas har gjort, og jeg tror på hva de sier. Det de beskyldes for å ha gjort er fremdeles ikke bevist. Får jeg fremlagt beviser for det motsatte, skal jeg skifte mening, sier Basim Ghozlan når Vårt Land konfronterer ham med teksten fra Facebook-innlegget og kritikken fra Erik Skare og Ingrid Rosendorf Joys.

Når det gjelder påstanden om at «mange sivile israelere kan ha blitt drept av israelsk soldater», sier han:

– Vi ser jo i dagens situasjon at Israel ikke bryr seg om gislenes sikkerhet. De bomber steder og angriper områder hvor gislene kan bli utsatt for alvorlig fare. Hvis de hadde vært opptatt av gislenes sikkerhet hadde de håndtert situasjonen på en helt annen måte.

Ghozlan gir en innrømmelse

Han benytter anledningen til å refse mediedekningen:

– Det store problemet i vestlige medier, norske inkludert, er er at terskelen for å akseptere påstander mot palestinerne er mye lavere enn terskelen for å akseptere det samme om Israel, mener Ghozlan.

Men han gir en innrømmelse. I teksten skulle han ikke slått fast at «Hamas har ikke bevisst siktet mot sivile. Hamas har aldri voldtatt noen kvinner. Hamas har ikke angrepet eller slaktet barn».

– Jeg så senere at jeg ikke hadde skrevet at «Hamas sier» at de ikke har gjort slik og så. Det var faktisk meningen med teksten, forklarer han og legger til:

– Om det blir klarlagt at noen fra Hamas er ansvarlige for alvorlige hendelser, vil jeg fordømme akkurat dét.

Basim Ghozlan MOSKÉ: Basim Ghozlan har vært tillitsvalgt i Rabitamoskeen siden 2006. (Erlend Berge)

Harde ord om «Israelsvenner»

Basim Ghozlan har ved to anledninger denne uken omtalt «Israelsvenner» slik:

«Israelvenner i dag består av fanatiske religiøse grupper som er forblindet av en blind tro eller rasister og islamofober som tror at arabere eller palestinere ikke fortjener å bli sett på som mennesker.»

«Israelvenner er dessverre fulle av rasisme, menneskeforakt og ignoranse at de selv skammer seg over å si det høyt. Men tausheten sier jo alt.»

– Hvem er «Israelsvenner» i disse to omtalene?

– De som støtter Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza, og de som støtter dagens folkemord. I denne saken er jeg ikke nøytral, for det er mitt folk som slaktes ned og mitt land som okkuperes, sier Ghozlan.

Ønsker mer innestemme

Rosendorf Joys i STL har ett ønske for den videre offentlige samtalen om Israel-Palestina-konflikten.

– Selv om dette er svært trøblete temaer, er det viktig å bruke innestemmen. Vi må forhindre at striden eskalerer, her i Norge.

Dette er innlegget

«Til selve hendelsen 7. okt.:

Målet med angrepet var militærbasen som har ansvaret for blokkering av Gaza. Både å eliminere basen og å ta gisler er et mål for angrepet. Sivile er ikke mål i det hele tatt.

Hamas sender soldater fra det okkuperte Gaza mot okkupanten israel. De angriper og tar kontroll over militærbasen. Mange soldater blir drept og andre blir tatt som gisler. (Akkurat denne biten blir nesten ikke nevnt av noen)

Når gjerdet ble åpnet ble flere palestinske aktivister som ikke er Hamas-medlemmer, flere av dem ikke er organisert, fristet til å gå inn i israel. Denne gruppen har Hamas ikke oversikt over eller ansvar for hva de har gjort.

Hamas har ikke bevisst siktet mot sivile.

Hamas har aldri voldtatt noen kvinner.

Hamas har ikke angrepet eller slaktet barn.

Når den israelske hæren våknet og skulle slå tilbake brukte de mye våpen også mot sine egne. Flere bilder viser ødeleggelser av hus og eiendom som Hamas ikke hadde med seg våpen til. Husk at Hamas hadde med seg lette våpen, de kom inn med motorsykler, ikke stridsvogner.

Derfor er det mye som tyder på at mange sivile israelere er blitt drept av israelsk soldater. I tillegg til dette er det mange israelere settlere som er bevæpnet. De har også involvert seg i kampene og både drept andre og blitt drept selv.

Bevis for at Hamas har, bevisst drept sivile israelere har jeg så langt ikke sett. Bevis må være troverdige og entydige.

Selv om det vil vise seg at en eller annen palestiner har gjort det er det ikke noe bevis på at Hamas som motstandsbevegelse har oppfordret til eller akseptert det.»

