I auditoriet på Framnes Kristne Vidaregåande skule, ein internatskule i Norheimsund, står ein gjeng med Kruss og kikar ut på medelevar som spelar frisbeegolf.

For mange er russetida assosiert med fyll og festing, men på fleire av dei kristne privatskulane rundt i landet er det vanlegare å vere Kruss, kristen russ, enn vanleg russ.

«Eg drikk berre brus, for Jesus er min rus» er eit kjend sitat som fleire har på dressen saman med andre kristne symbol, som til dømes jesusfiskar og kross. Mange har også bibelvers og bilete av Jesus på dressen.

Foto-prosjekt: Min båt er så liten (Matilde Solsvik)

Min båt er så liten

Matilde Solsvik er ein 23 år gamal norsk fotojournalist og dokumentarfotograf frå Øygarden, utanfor Bergen. Matilde Solsvik er utdanna ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo og har jobba i Vårt Land, men er no nynorskpraktikant i NRK i Førde.

I mars 2023 vann Matilde Solsvik to prisar under Årets Bilde-utdelinga. Ho vann prisen som Årets Nykommar for prosjektet Min båt er så liten og første plass i Åpen Klasse for prosjektet Bobla, kvar ho utforska sitt forhold til sine eigne besteforeldre og møtet mellom den yngre og den eldre generasjonen. I prosjekta hennar utforskar ho tema som religion, kultur og identitet.

Las meir om fotoprosjektet Min båt er så liten her.

