– Først og fremst er dette en sak for Simeon Martha, som ikke nødvendigvis angår oss så veldig mye, sier Svein Valle, fungerende og påtroppende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Lørdag formiddag intervjuet Vårt Land kapellan i Bodin menighet, Simeon Martha Schiebold, som dagen i forveien sto fram som ikke-binær i Aftenposten.

Det gjør Schiebold til den første åpent ikke-binære presten i Den norske kirke. Å finne ut av egen identitet og å stå fram, har vært vanskelig, forteller hen til Vårt Land, men reaksjonene har til nå vært positive.

– Vi har ønsket å støtte hen slik vi vil støtte alle våre medarbeidere i prosesser de har vært i. Vi har sett at det har vært utfordrende for Simeon Martha på noen områder, blant annet fordi det faktisk er litt uvanlig å være ikke-binær. Utover det, har vi bare gitt vår uforbeholdne støtte, sier Valle, som vigsles til biskop i Norges nordligste bispedømme lørdag 19. november.

Biskopen om kjønnsdebatt: – Må jo være sørpå

Svein Valle synes å være i godt humør når Vårt Land slår på tråden lørdag ettermiddag og virker komplett uinteressert i å diskutere nyheten som noe med potensial for å skape kirkelig debatt:

– Har saken vært oppe på bispenivå, eller i bispemøtet?

– Hvorfor skulle den det?

– Fordi hen er første åpent ikke-binære prest i Den norske kirke? Og fordi spørsmål rundt kjønnsidentitetene trans og ikke-binær har vakt debatt i deler av kirken?

– Det må jo være sørpå, ler biskopen.

– Har du fått noen reaksjoner?

– Nei, ingen reaksjoner så langt.

– Glade for at hen kommer til en avklaring i sitt liv

Uttrykket «ikke-binære» viser til mennesker som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, eller som identifiserer seg som begge deler.

Biskop Valle mener Simeon Martha Schiebold nå går foran og viser en åpenhet som Den norske kirke trenger.

– Vi støtter våre medarbeidere i utfordrende prosesser, som er personlige og private. Dette er ting Simeon Martha har gått og tenkt på i mange år. Vi er glade for at hen kommer til en avklaring i sitt liv. Vi ønsker å ha hen som medarbeider hos oss. Det vi trenger er åpenhet. Nå går hen foran som et eksempel på det og vi vil fortsatt støtte hen.

