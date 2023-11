Robert Tollefsen går og padler ofte langs Glomma for å rydde opp søppel. Han er nemlig med i den frivillige organisasjonen Plastpiratene, som står for ryddetokter rundt omkring i landet.

Mandag denne uka ble han overrasket da han oppdaget en noe uvanlig søppeldumping.

Uventet funn

– Når jeg vanligvis rydder, så plukker jeg bare opp det jeg finner. Men når jeg finner noe som er litt annerledes, så lyser den røde lampa, sier Tollefsen.

STRØM KIRKE: Det var i skråninga ved Strøm kirkegård at Robert Tollefsen fant et oppsiktsvekkende søppelfunn. (Robert Tollefsen)

Når det for eksempel er ekstra mye søppel på ett sted, blir han nysgjerrig og vil finne ut av årsaken.

Mandag oppdaget han plutselig flere gravlykter som lå strødd nedover en skråning. Oppover skråninga var det blomsterpotter og flere gravlykter, før han kom opp på toppen, der kirkegården til Strøm kirke ligger. Så oppdaget han at det ikke bare var plastsøppel i skråninga. Han fant også gamle gravstener.

– Det er jo både uverdig og trist, sier Tollefsen.

På TikTok-siden til Plastpiratene Innlandet, har Tollefsen lagt ut en video som viser funnene. Han sendte også en e-post til Odal kirkelige fellesråd, som Strøm kirke er en del av.

Gravstener skal knuses

Per-Ivar Sveheim er daglig leder og kirkeverge i Odal kirkelige fellesråd. Han bekrefter at han har fått e-post fra Tollefsen, og dro fredag på befaring til kirkegården.

– Vi pleier å tippe gress og løv til kompostering der, sier Sveheim.

Han forteller at ingen fra kirken dumper avfall ned skråningen.

– Det er antagelig besøkende ved kirkegården som har kastet noe søppel ned. Det er gravlykter og blomsterpotter som ligger der nede.

Gravstenen som Tollefsen sendt bilde av, kunne ikke Sveheim finne da han lette. Men det er antagelig snakk om en svært gammel gravstein, mener han.

– Jeg snakket med kirketjeneren, som har jobbet der i 26 år, og det har ikke vært praksis der i hans tid.

Praksis er at foreldete gravstener blir sendt for knusing, forteller Sveheim. Han kan også opplyse om at området det er snakk om er under bearbeiding. Noe av strekket ned til Glomma skal blant annet avskoges. Dermed vil de også finne gamle gravstener og sørge for at også disse sendes til knusing.

SØPPELTOKT: Funn av søppel, gravlykter og gravstener ved Strøm kirke. (Robert Tollefsen)

Et gjentakende problem

At besøkende kaster gravlykter og annet i naturen, er visst ikke noe nytt, forteller Sveheim. Etter å ha forhørt seg med ansatte i menigheten, kan han fortelle at det har vært flere ryddeaksjoner i skråninga.

– At besøkende dumper søpla der, det er vi ikke så glade for. Det ser vi også ved flere kirkegårder, sier Sveheim, som har snakket med kirketjenere fra Odals øvrige kirker om tematikken.

Kirken har i første omgang planer om å sette opp skilter ved skråninga, som ber besøkende å ta med seg søppel til konteinerne som står ved inngangen.

– Er det mer dere kunne gjort, som å ha flere søppelkasser?

– Det er klart at jo flere man har, jo bedre, sier Sveheim, og legger til at dette er noe de må se mer på senere.