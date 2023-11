OsloMet sa nei til kristent arrangement. Nå beklager de begrunnelsen

Siden april i år har Elias Songe arrangert «Vitnekveld» i Filadelfiakirken i Oslo sammen med tre kompiser. Målet er å legge til rette for at folk kan dele personlige erfaringer med Gud, på tvers av tro, tvil og kirketilhørighet.

For å gjøre terskelen lavere for kirkefremmede å delta, ser de nå etter annet sted å ha samlingene.

– For noen er det kanskje en terskel at vi er i et kirkelokale. Vi vil ha møtene på de ikke-kristnes premisser, forklarer Songe.

VITNEKVELD: Disse fire står bak Vitnekveld (fra venstre): Elias Bjarnastein Songe, Edvard Gilje, Ivar Glenna Bodsberg og Jonas Andresen. (Julie Horpestad)

Men da de forsøkte å leie lokaler hos det statlige universitetet OsloMet, fikk de fikk de blankt avslag.

«OsloMet er en sekulær institusjon og derfor legger vi ikke til rette for aktiviteter fra eksterne handler om utøving av religion», var svaret fra OsloMets utleieavdeling.

Det viser en e-postutveksling som Vårt Land har sett.

Forespørselen gjaldt ekstern utleie til vanlige leiepriser.

– Bommet

Nå medgir skolen at de ikke kan stå inne for begrunnelsen.

– OsloMet har ikke egne regler for religiøse arrangementer. I dette tilfellet var vi dessverre for raske og bommet på begrunnelsen for avslaget. Det beklager vi, skriver Åshild Losnegard, seniorrådgiver ved OsloMets avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Avslaget på søknaden gjelder imidlertid fortsatt, påpeker hun. Det har en praktisk begrunnelse.

– OsloMet har begrenset kapasitet for utleie, både når det gjelder rom og personell. Derfor prioriterer vi å legge til rette for studentforeninger og aktivitet som er knyttet til universitetets kjernevirksomhet, skriver Losnegard.

LAGSLEDER: Ingveig Reilstad, leder for Oslo kristelige studentlag ved OsloMet. (Privat)

Laget inviterer til samarbeid

Norges kristne skole- og studentungdomslag (NKSS) har i dag et studentlag som møtes på OsloMet.

– Oslo kristne studentlag kan booke rom som vi vil, siden vi er en registrert studentforening og vi har ikke møtt på forskjellsbehandling på bakgrunn av at vi er livssynsbasert, sier Ingveig Reilstad, leder for Oslo kristelige studentlag i en tekstmelding til Vårt Land.

Nå inviterer de Vitnekveld-gruppen til samarbeid.

– Skulle Vitnekveld-gutta ønske å gjøre noe i regi av studentlaget på OsloMet, står de helt frie til å ta kontakt med oss. Vi er veldig positive til et samarbeid med dem, sier hun.