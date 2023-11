Kristen skole ble beskyldt for lovbrudd. Nå har myndighetene vurdert saken på ny

– Dette er en gledens dag hos oss. Saken har pågått i nesten to år. Vi er veldig fornøyd med at det gikk vår vei, sier Knut Harald Aagneæs, rektor ved Drottningborg videregående skole.

Den kristne skolen, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), fikk i fjor kritikk for en tidligere praksis på skolen:

Skolen har lånt ut penger til to av skolens ansatte. Det har de gjort med midler som stammer fra statstilskudd og skolepenger, hevdet Utdanningsdirektoratet (Udir).

Ifølge økonomiforskrift til friskoleloven § 6–1 er ikke dette lov, viste de til.

«Midlene skal brukes til opplæring, og skal komme elevene til gode, jf. første ledd. Den klare hovedregelen er at midlene ikke kan lånes ut, jf. siste ledd», skriver Udir i sin tilsynsrapport som ble offentliggjort i november i 2021.

Udir vedtok derfor at skolen må tilbakebetale 1,4 millioner kroner til direktoratets konto.

– Berodde på en misforståelse

Skolen var på sin side uenig i at de hadde gjort noe ulovlig, og klaget på vedtaket i januar i fjor.

Nå har Kunnskapsdepartementet, som er klageinstans, vurdert saken på ny. De konkluderer slik:

«Kunnskapsdepartementet har besluttet å omgjøre direktoratets vedtak slik at tilbakebetalingskravet frafalles», skriver de i sitt vedtak.

– Vi mener saken berodde på en misforståelse i utgangspunktet. Vi er glad for at den er blitt oppklart, sier rektor Knut Harald Aagneæs.

Derfor klaget de

Drottningborg videregående skole har om lag 200 elever som alle bor på internat. Ansatte bor i egne personalboliger på skoletomten. Det gjør de for å ivareta elevenes trivsel og sikkerhet. Boligene kan de ansatte kjøpe, og det er altså et slikt kjøp rektor og en av de ansatte fikk lån for å delfinansiere. Det aktuelle utlånet skjedde i 2013. Deler av utlånet var utestående frem til 2021.

Pengene de lånte ut stammer fra såkalte frie midler, altså gaveinntekter, uttalte administrasjonsleder ved skolen, Frode Nilsen, til Vårt Land i fjor.

– I klagen har revisor sannsynliggjort at vi har fått inn langt mer i gaveperioden enn det som er lånt ut, sa han til avisen.

Blant annet har de vist til at skolen i 2006 fikk en gave fra Misjonssambandet sentralt på over 25 millioner kroner. «Skolen mottar også gaver løpende», het det i klagen som de sendte til Kunnskapsdepartementet.

– Har ikke lidd økonomisk tap

At klagesaken nå har gått i skolens favør, begrunner departementet blant annet slik:

«Departementet har lagt vekt på skolens redegjørelse om at skolen, da lånene ble gitt i 2013, hadde frie midler til disposisjon som var tilstrekkelig til å dekke lånene som ble gitt til de to ansatte», heter det i vedtaket som skolen fikk tilsendt onsdag denne uken.

De konstaterer at lånene ble satt opp i nær dialog med skolens regnskapsfører, revisor og skolens styre, noe som ble gjort etter nærmere angitte lånebetingelser.

«Avdragene ble betalt som forutsatt og lånene i sin helhet innfridd i henholdsvis 2018 og 2021. Skolen har ikke lidd økonomisk tap på utlånene», skriver de.

Departementet kommer imidlertid med en bemerkning.

«Etter departementets syn hadde skolen tilstrekkelig med frie midler til disposisjon på utlånstidspunktet. Skolen burde imidlertid sørget for å dokumentere finansieringen av de to lånene ble gjort med frie midler», skriver de.

Uten slik dokumentasjon blir det vanskelig å vurdere om statstilskuddet og skolepengene er brukt i samsvar med regelverket, påpeker departementet.

«Etter departementet syn er det kritikkverdig at skolen ikke sørget for å dokumentere at utlånet ble finansiert med frie midler», heter det i vedtaket.

---

Drottningborg videregående skole

Kristen internatskole på Hesnes i Grimstad.

Grunnlagt i 1930 av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Skolen er i dag eid av Misjonssambandet og har rundt 200 elever.

Drottningborg er en del av Misjonssambandets visjon om «Verden for Kristus».

Navnet Drottningborg stammer fra et sagn der det sies at et skip forliste i nærheten. Ifølge sagnet skal en svensk prinsesse, en fremtidig drottning, ha omkommet i forliset og skylt på land i vika like ved det som i dag er skolens badestrand. Vika ble kalt Drottningvika og Drottningborg ble navnet på hovedbygget like ved. Den vesle jenta som druknet, ligger balsamert under gulvet i Fjære kirke.

Kilder: Wikipedia og Drottningborg.vgs.no.

---