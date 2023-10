Norsk prest skal ta psykedelisk stoff – håper på åndelig opplevelse

– Dette var for interessant og absurd til å si nei til, sier Jo Hegle Sjøflot.

Til vanlig er han prest i Areopagos. Søndag tok han et avbrekk fra jobben for å delta i en kristen retreat i Amsterdam der han skulle innta det psykedeliske stoffet psilocybin i kontrollerte omgivelser.

Virkestoffet psilocybin finnes blant annet i fleinsopp, og har en hallusinogen effekt.

Det hele skulle gjøres mens et filmteam dokumenterer hans opplevelser.

Håper på åndelig opplevelse

Sjøflot har ingen tidligere erfaringer med andre rusmidler enn alkohol. Likevel har han lenge lest seg opp på virkningen av å innta psykadelika-stoffer.

Han er åpen for at stoffet kan ha en åndelig og terapeutisk side.

– Dette er både et faglig teologisk og et personlig engasjement. Hvis psilocybin fungerer så godt som de skal ha det til, så har jeg lyst å vite det, sier han til Vårt Land i forkant av reisen.

FILM: Jo Hegle Sjøflot skal filmes før, under og etter han inntar det psykedeliske stoffet. Resultatet blir en kortdokumentar. (Ann Holmgren Aurebekk)

– Forventer du en åndelig opplevelse?

– Jeg håper det, men jeg er nøktern i min forventning.

Han mener bruk av psilocybin er trygt så lenge det gjøres i et kontrollert miljø, og det ikke inntas av mennesker med psykiske lidelser som schizofreni.

Han påpeker også at det bør gjøres i en seriøs faglig sammenheng, og at ingen bør eksperimentere med stoffet på eget initiativ.

Kristen sopp-retreat

Sjøflot skulle innta stoffet på en retreat som arrangeres av en amerikansk kristen organisasjon. De som beskriver seg som «et fellesskap som utforsker samspillet mellom psykedelisk vitenskap og den kristne mystiske tradisjonen».

Retreaten arrangeres i Amsterdam siden psilocybin er legalisert i Nederland. Norsk lov forbyr heller ikke innbyggere å ta stoffer som er ulovlige i Norge dersom det er lovlig i landet der man befinner seg.

Blir dokumentarfilm

Det hele er en del av et filmprosjekt der filmskaper Ann Holmgren Aurebekk skal følge tre prester før, under og etter de inntar psilocybin.

– Én av tre som tar psykedelia sier det er en av sitt livs største opplevelser, og de fleste av dem definerer den som en åndelig opplevelse. Jeg vil se på hvordan den eventuelt skiller seg fra mer klassiske kristne åndelige opplevelser, sier Aurebekk.

FILMSKAPER: – Jeg har ikke så mange svar, men jeg har mange spørsmål, sier filmskaper Ann Holmgren Aurebekk. (Privat)

Hun har lenge vært på leting etter prester som kan stille opp i dokumentarfilmen.

– Mange har vært interessert, men flere av dem har ikke fått lov fra sin biskop, eller så våger de ikke å gjøre dette offentlig.

– En stor bevegelse

Filmskaperen har tidligere snakket om psykedeliske stoffer i sin egen podkast OMG. I mars i år var hun én av dem som deltok i en temakveld om «Gud og psykedelia» i en fullsatt Fagerborg kirke i Oslo.

Hun har selv hatt det hun beskriver som «overskridende» opplevelser i under innflytelse av sopp, og beskriver det som «en fin opplevelse».

– Jeg har ikke så mange svar, men jeg har mange spørsmål. Dette er ikke farlig, og kjennes trygt, sier hun.

– Hvorfor velger du å synliggjøre et rusmiddel som ikke er lovlig i Norge?

– Dette er en så stor bevegelse som pågår. Det er ikke ulovlig i Nederland, hvor vi gjør det, og det kommer til å bli lovlig flere steder. Dette er et prosjekt som er i forkant, men vi oppfordrer ingen til å gjøre noe ulovlig.

Forventer reaksjoner

Mange reagerer sterkt på at Sjøflot skal delta i filmprosjektet, forteller han.

– Jeg har møtt folk som er synlig beruset, med vinglasset i hånden, og roper at man skal ikke bruke rus. Det er mange interessante paradokser i nordmenns forhold til rusmidler.

Det ville vært rart om ingen reagerte på det — Jo Hegle Sjøflot

Han mener psykedeliske stoffer bør skilles fra andre sterke rusmidler.

– Mitt inntrykk er at det er så ulike stoffer at det blir misvisende å bruke samme ord om fleinsopp og andre rusmidler som heroin og kokain.

– Forstår du at folk reagerer på at du som prest skal bruke et rusmiddel som er ulovlig i Norge?

– Ja, det forstår jeg. Samtidig tror jeg det er mulig å skille hva som er norsk lovgivning og hva som er moralsk riktig, og jussen er i stadig utvikling.

– Men det ville vært rart om ingen reagerte på det, legger han til.

Areopagos: – Ikke noe vi ville gjort

Sjøflot opplyser at han har avklart deltakelsen i filmen med Areopagos, hvor han jobber som prest.

Silje Kvamme Bjørndal AREOPAGOS: – Dette er ikke er noe vi ville gjort i Areopagos-regi, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal. (Erlend Berge)

Generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i Areopagos påpeker at Sjøflot gjør dette på eget initiativ.

– Areopagos har gjennom hele vår historie har vært opptatt av å være åpen for menneskers søken etter Gud. Samtidig er vi tydelig på at dette ikke er noe vi ville gjort i Areopagos-regi, siden det er kontroversielt. Dette er noe som Sjøflot selv har tatt initiativ til og tar ansvar for.

– Har rusmidler en naturlig plass i åndelig søken?

– Det er har vi verken hatt berøring med eller hatt et forhold til. Men vi registrer at det foregår en samtale om det internasjonalt, og vi er opptatt av å gå inn i dialogen og lytte til menneskers erfaring, sier Bjørndal.





---

Psilocybin

Virkestoffet som finnes i fleinsopp

Påvirker og endrer funksjoner i hjernen slik at man kan oppleve hallusinasjoner, endret virkelighetsoppfatning, endring i sanseopplevelser og følelser.

Bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt i Norge og rammes av straffeloven. Den er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.

Kilde: NHI

---