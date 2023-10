– Apologetikken må ikke bare konfrontere

– Forfatteren C.S. Lewis kan både åpne opp spennende måter å forsvare tro på og berike vår personlige tro, sa McGrath på åpningsmøtet på Veritaskonferansen i Grimstad fredag.

Stormkast, regnskyll og trefall dominerte utendørs, men det dempet ikke oppmøtet i Normisjonshallen hvor 706 påmeldte samlet seg i helga, noe som er rekord for konferansen. Det passer godt det året Veritaskonferansen markerer sitt 10-årsjubileum.

Fantasi

Den verdenskjente apologeten C.S. Lewis (1898–1963) og hans produksjon var tema for helgas konferanse, med Oxford-professor Alister McGrath som hovedtaler:

– For Lewis handler apologetikk om å invitere mennesker inn for å utforske en ny måte å se ting på. Han ser på kristendommen som et lys som lyser opp verden og lar oss se oss selv og verden slik den virkelig er, fortsatte McGrath som i mange år har forsket på Lewis.

Konferansetemaet «Imagine» handler om å ha fantasi til å se for seg nye ting, nye løsninger og kulturelle uttrykk. McGrath fortalte en fullsatt sal at det var lesningen av Lewis som gjorde at han selv som ung ateist begynte å utforske kristendommen på alvor.

En artikkel om kristendom og poesi var det som satte hjulene i gang. Der fanget han opp Lewis’ berømte og ofte siterte konklusjon: «Jeg tror på kristendom slik jeg tror at solen har stått opp, ikke bare fordi jeg ser det, men fordi jeg på grunn av dette ser alt annet.»

Forventet å bli glemt

Det er 60 år siden Lewis døde og 125 år siden han ble født, men McGrath mener Lewis fremdeles er en av verdens mest siterte kristne forfattere.

Det står i sterk kontrast til Lewis’ egen forventning.

BOMMET: – Lewis mente at han ville være en glemt forfatter innen fem år etter sin død, sier professor Alister McGrath. (Stein Gudvangen, KPK)

– Like før sin død i 1963 mente Lewis at han ville være en glemt forfatter innen fem år, sier McGrath til Kristelig Pressekontor. Akkurat der tok Lewis altså grundig feil.

Veritaskonferansen 2023 er gjennomsyret av forfatterskapet hans, og selv mer enn et halvt århundre senere er det tydelig at Lewis fremdeles er aktuell. Mange av Lewis-entusiastene på konferansen er da også tenåringer og unge voksne, samtidig som Lewis har bred appell hos godt voksne folk.

McGrath mener dette dels skyldes at Lewis på en måte skrev både som en modernist og en postmodernist. Der eldre mennesker blir tiltrukket av de klare svarene Lewis gir, tiltrekkes yngre mennesker av fantasien og fortellingene hans, sier han til KPK.

– Ikke bare konfrontere

Professor McGrath mener det er mange argumenter for at kristendommen er sann, men anbefaler en myk tilnærming.

– Vi kan oppgi gode grunner for det, men det er også et dypere nivå der kristendommen handler om Guds samhandling med mennesker. Det er der vi kan se for oss noe nytt og få en visjon om hvem vi er og hva evangeliet i vår verden egentlig handler om, sa McGrath under åpningsmøtet.

Til KPK sier han at han ikke er tilhenger av konfronterende trosforsvar uten en forutgående menneskelig relasjon. Det tror han ikke er produktivt.

– Man har to former for apologetikk. Den ene sier at jeg har rett og du tar feil. Den andre sier: «La oss snakke sammen og utforske dette sammen». Det er den tilnærmingen jeg ville tatt. Det fungerer bedre i dagens verden fordi det holder temperaturen nede, sier McGrath.

---

Alister McGrath

Født i Belfast i 1953.

Ble kristen etter å ha lest C.S. Lewis som tenåring.

Har tre doktorgrader fra Oxford University i molekylær biofysikk, i teologi, og litteraturhistorie.

Har gitt ut mer enn 50 bøker, inkludert Lewis-biografien C.S. Lewis, A Life: Eccentric Genius, Reluctant Prophet, Dawkins’ God: Genes, Memes, and the Meaning of Life, The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World og The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine.

---

Han tror ikke en samtale om hvem som har rett og hvem som tar feil, vil bli særlig lang.

– Hvis man har en mer utforskende samtale, kan den andre personen få lov til å si, «det hørtes interessant ut og jeg vil gjerne snakke mer om det senere». Det er forskjellen på en åpen hånd og en lukket neve, sier professoren.

Krig og konflikt

McGrath tror unge som har vokst opp i en verden med pandemi og global konflikt, føler seg møtt av C.S. Lewis.

Lewis var vel vant med krig og konflikt. Det preget produksjonen hans. Han ble født i Belfast – som også er McGraths fødeby – og vokste opp i konfliktfylte Nord-Irland. Han ble i tillegg traumatisert som soldat i Frankrike under 1. verdenskrig. Videre ble flere av hans mest populære bøker ble skrevet under luftangrepene på Storbritannia under 2. verdenskrig.

– Lewis taler på en veldig mektig måte til mennesker som føler en form for angst, usikkerhet, eller følelse av ikke å være hjemme i verden, fordi han føler at det er den situasjonen mennesker alltid vil befinne seg i. Han kan virkelig treffe dem som er bevisst på hvor kompleks og farlig vår verden er og som vil ha en intelligent stemme å lytte til, sier McGrath.