Pinsebevegelsen med kraftig økning i kontingenten

Pinsebevegelsen har vedtatt å øke kontingenten for pinsemenigheter med opp til 75 prosent over de neste fire årene.

Det ble klart etter en avstemming i Pinsebevegelsens Samtaleforum på Gardermoen torsdag. Avstemningen fikk 2/3 flertall.

Samtaleforum er Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg.

Vil trappe opp pengestrømmen

I dag betaler menigheter som er tilknyttet Pinsebevegelsen 11,5 prosent av det offentlige tilskuddet i kontingent. For 2023 tilsvarer det 155 kroner per medlem.

Kontingenten går til drift av bevegelsens nasjonale kontor og felles misjonsarbeid.

Over de neste fire årene skal kontingenten økes til henholdsvis 14, 16, 18 og 20 prosent.

Etter at kontingenten er satt opp til 16 prosent i 2025 skal lederrådet evaluere ordningen før den eventuelt settes videre opp til 18 og 20 prosent.

Dette vil de gjøre med pengene

Dersom kontingenten økes helt til 20 prosent, vil det gi Pinsebevegelsen rundt fem millioner kroner ekstra i årlig inntekt.

Ifølge lederrådet vil den økte kontingenten muliggjøre en rekke tiltak, deriblant:

Økt tilskudd til regionledere

Frikjøpe Thomas Neteland for å jobbe med et lederutviklingsprogram til bruk i lokale menigheter

Ansette en migrant-ansvarlig

Utvikle en medieplattform som podkast, magasin og nettsted

Ha en «mediestemme» som skal gi synlighet i og for Pinsebevegelsen, som ligner den rollen Espen Ottosen har i Misjonssambandet

Sette av midler for å på sikt kjøpe egne kontorlokaler i Oslo, fremfor å leie som de gjør i dag

Vil ikke flytte makten til Oslo

Pinsebevegelsen i Norge er organisert som en sammenslutning av selvstendige menigheter, hvor hver enkelt menighet er registrert som et selvstendig trossamfunn.

Unntaket er de minste menighetene. Etter at regjeringen fra 2021 innførte en minstegrense på 50 medlemmer for å få statstilskudd opprettet bevegelsen en paraplyorganisasjon for de minste medlemmene.

Øystein Gjerme, leder for lederrådet i Pinsebevegelsen, mener målet med økt kontingent ikke er å flytte makt til hovedkontoret.

LEDER: – Det er ikke slik at noen skal sitte på et kontor i Oslo og bestemme, sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsen. (Guro Asdøl Midtmageli)

– Det er ikke slik at noen skal sitte på et kontor i Oslo og bestemme – slik fungerer det ikke i Pinsebevegelsen. Målet er å styrke menighetene, særlig de små, ved at de er påkoblet et større og sterkere fellesskap, sa Øystein Gjerme i juni i år, da forslaget først ble kjent.

Utsetter forkynner-godkjenning

Pinsebevegelsen har også foreslått å innføre en nasjonal godkjenningsordning for forkynnere. I juni i fjor ble det med stort flertall gitt grønt lys til videre arbeid med etablering av en slik liste.

En slik ordning ble vedtatt allerde i 2009, og er nedfelt i bevegelsens grunnlagsdokument. Likevel har enda ikke en slik ordning blitt innført.

Nå er imidlertid behandlingen av saken igjen utsatt til juni i år. Det skjer etter at organisasjonsutvalget har bedt om mer tid til å revidere forslaget i lys av høringsinnspill som har kommet inn.

Pinsebevegelsen

Består av rundt 350 selvstendige menigheter med rundt 50.000 medlemmer i Norge

På nasjonalt nivå ledes bevegelsen av Lederrådet, med leder Øystein Gjerme

Samtaleforum, Pinsebevegelsens formelle forum for drøftelser og valg, møtes 19. oktober, i forkant av Pinsebevegelsens medarbeidersamling på Gardermoen

