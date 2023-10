– Dette er definitivt et skritt i riktig retning for NRK, sier Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund (HEF).

Morgenandakten forsvinner fra NRKs hovedkanal P1, meldte Vårt Land torsdag.

Fra og med 6. november kan den kun høres på P1+ og på NRK Radio på nett, hvor programmet også finnes i dag.

– Jeg vil berømme NRK for dette, men det er fremdeles problemstillinger knyttet til hvordan NRK håndterer livssynsmangfoldet i samfunnet, sier Lomsdalen.

For HEF er likebehandling av tros- og livssynssamfunn et viktig prinsipp. Slik Lomsdalen ser det favoriseres fortsatt kristendommen på statskanalen, og viser til eksempler som at NRK hver søndag sender gudstjeneste på TV og radio.

– Problemet er at Morgenandakten er et livssynsbasert program som kun knytter seg til ett av mange livssyn som vi har i Norge. Det samme gjelder de TV-sendte gudstjenestene.

Ønsket Morgenandakten fjernet

Helst skulle HEF sett at NRK gikk lenger enn å flytte Morgenandakten fra én kanal til en annen.

Da daværende kulturminister Thorhild Widvey tok initiativ til en revisjon av NRK-plakaten i 2014, foreslo HEF at følgende punkt burde tas inn: «NRK skal ikke sende faste forkynnende programmer».

Dette begrunnet de blant annet med NRK-plakatens paragraf 29, hvor det heter at NRK «skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.»

Både Morgenandakten og radio- og TV-gudstjenestene var blant programmene HEF mente var forkynnende.

Humanistiske refleksjoner

Dette ståstedet står fortsatt fast, ifølge styrelederen.

At Morgenandakten flyttes fra P1 løser derfor ikke de prinsipielle problemstillingene helt, sier Lomsdalen.

Skal det først være forkynnelse på NRK, så bør alle tros- og livssynssamfunn behandles likt, mener han.

På P1 byttes Morgenandakten ut med det nye programmet Kveldstanker – med innhold fra mange livssyn.

Det synes Lomsdalen er et positivt tilskudd.

– Jeg gleder meg jo til å bli invitert på Kveldstanker for å komme med noen humanistiske refleksjoner, sier han.

Sammenligner andakten med en lun peisestue

– Det er skikkelig leit, utbryter Ida Marie Haugen Gilbert.

Hun er filosof, skribent og kommunikasjonsrådgiver i Norges Kristne Råd, og er blant dem som har holdt andakter på Morgenandakten på P1.

– De fjerner en så gammel og fin institusjon. I så mange år har den åpnet et lite rom med store tanker om smått og godt mellom krig og nød på nyhetene. Litt som en liten lun peisestue på den sure bilturen i rushtrafikken om morgenen, utdyper hun.

TRIST: Andaktsholder Ida Marie Haugen Gilbert synes det er leit at Morgenandakten fjernes fra P1, og forteller at hun har fått tilbakemeldinger fra både kristne og ikke-kristne som liker programmet. (Foto: Heidi Furre)

Hun forteller at til tross for at vi beveger oss mot et stadig mer sekulært samfunn, får hun ofte tilbakemeldinger på at mange ikke-kristne liker å høre på Morgenandakten.

– Til og med «gammelateister» på den lokale puben var riktig positive. «Jøss, får du lov til å holde andakt?» kunne de spørre.

Hun mener ordet «andakt» har en helt annen tyngde enn ord som «kveldstanker», «refleksjonshjørnet» eller «dagens ettertanke»:

– Slik ord gir fort assosiasjoner til små søte vers på IKEA-puter, synes Gilbert.

Selv om hun etter hvert har tatt tilbake mer av evangeliet inn i sine andakter, kan hun kan minnes at hun på et tidspunkt forsøkte å gjøre andaktene mer sekulariserte nærmest i frykt for å bli det hun kaller «en av disse Ole Hallesby-ene».

Da ramlet reaksjonene inn:

– Jeg fikk skjenn fra en eldre dame for å banne på morgenandakten en gang. Noe som bare skulle mangle! Min litt feige frykt for å «bli for kristelig» snudde litt da faren min reagerte på at jeg i mange av andaktene ikke engang nevnte navnet Jesus. Jeg ble flinkere til å ta inn Gud og Jesus og faktisk la tyngden av evangeliet og Jesus sitt fjes fylle ordene.

Kirkerådslederen misfornøyd

Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, er også blant dem som uttrykker misnøye over NRKs beslutning:

– Det er spennende at NRK utvikler tilbudet sitt, men de kunne fint ha beholdt både morgenandakten og innført det nye tilbudet i tillegg, skriver hun på Facebook.

Hun mener det religiøse tilbudet må styrkes, og peker på at religion ikke er noen «nisje», men en naturlig del av hverdagen:

– I den urolige verden vi lever i, er håp og refleksjon mangelvare, også hos allmennkringkasterne.

– Troen tilhører det offentlige rom, slår hun fast.

– Bedre allmenntilbud

NRKs radiosjef Bjørn Tore Grøtte har til Vårt Land begrunnet omleggingen av programmene med at de ønsker å gjøre kanalene mer forskjellige.

– Vi vil ikke ha samme innhold begge steder. Samlet vil det gi et bedre allmenntilbud, uttalte Grøtte til Vårt Land torsdag.

I sum blir det også mer innhold i livssynssjangeren enn de hadde før omleggingen, ifølge radiosjefen.