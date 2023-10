«Jeg skjønner at du som veldig liberal biskop ikke vil anbefale noe du ikke er enig i, men du skuffer meg og veldig mange med ordene du bruker», skriver medlem av Kirkerådet i Stavanger for Frimodig kirke, Therese Egebakken, i et innlegg på Facebook.

Tidligere denne uken publiserte Vårt Land en kronikk av Veiteberg, der hun tok til orde for at Den norske kirke ikke skal ta i bruk nettsiden «identitetogseksualitet.no».

Dette fikk Egebakken til å reagere.

Nå kritiserer hun Veiteberg for å utelukkende fronte liberale holdninger om seksualitet og identitet i Den norske kirke.

Identitetogseksualitet.no

Et undervisningsopplegg om seksualitet og identitet utviklet av Normisjon, Misjonssambandet, Tro & Medier, Laget og Ungdom i Oppdrag.

Undervisningen består av seks bolker: Disippelskap, En bedre historie (om sex/ekteskap/singelliv), Kjønn og identitet, Homofilt samliv, Porno og Grenseoverskridende atferd.

Undervisningsopplegget ble tidligere denne uken kritisert av Oslo-biskopen, Kari Veiteberg, i innlegget «Tru på kjærleikens Gud, ikkje på Bibelen».

– Hva er «Riktig» teologi

«Når Oslo-biskop Kari Veiteberg skriver at hun ikke kan anbefale den konservative seriøse nettsiden Identitetogseksualitet.no som ressurs i Den norske kirke, så tenker jeg det er akkurat det samme som å si høyt at hun ikke kan anbefale det konservativt teologisk begrunnede synet på vigsel og samlivstematikk generelt i kirken», fortsetter Egebakken i sin Facebook-post.

Hun spør: «Er du biskop for de konservative i folkekirken også, når du reagerer på denne måten mot en ressurs som den aktuelle konservative nettsiden er?»

I kommentarfeltet har flere fra Åpen folkekirke kastet seg på debatten, blant annet Therese Utgård Aas, medlem i Kirkerådet for Åpen folkekirke.

Hun gir sin støtte til Veitebergs kritikk av nettsiden.

«Synet på hva seksualitet er [...] holder ikke mål og stemmer ikke med det eksperter, fagmiljøer og vitenskapen(...). Jeg hadde heller aldri tiltrådt den siden », skriver hun i kommentarfeltet.

SVs gruppeleder og vara for Åpen folkekirke til Stavanger bispedømme, Eirik Faret Sakariassen, kastet seg også inn i debatten.

Han skriver: «For å spørre tilbake: Er ikke du kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem også for ansatte som er homofile? Allikevel har du aktivt arbeidet for at man skal kunne velge bort arbeidssøkere på bakgrunn av legning. Ønsker du kun å ansette heterofile, fordi det fremmer det du selv er overbevist om at er riktig teologisk?»

– Ikke overrasket over Veiteberg

– Jeg merket meg at hun ikke vil anbefale ressursen, ja, skriver Vegard Tennebø til Vårt Land på melding.

Han har vært med på å utvikle undervisningsprogrammet på nettsiden «identitetogseksualitet.no» og er en av stemmene i bolken «homofilt samliv».

Her diskuteres temaer «Hva er det viktigste som definerer vår identitet?», «Hvilken rolle spiller seksualiteten for vår identitet og verdi som menneske?» og « Er det noe galt med oss hvis vi legger bånd på sider ved vår seksualitet?» .

Denne delen av undervisningen bet Oslo-biskopen seg merke i og skrev følgende i sitt innlegg «Eg kan ikkje anbefale dette opplegget til bruk i Den norske kyrkja. Det skadar meir enn det byggjer opp og det driv ikkje til Kristus».

– Hva tenker du om at Veiteberg ikke oppfordrer deres nettside som en ressurs i Den norske kirke?

– Det overrasker ikke så mye. Men i lys av at kirken sier den har to teologisk begrunnede syn, må det være et tankekors at begrunnelsen for det ene synet ikke kan anbefales, mener han.

Veiteberg fikk tilbud om å svare på Egebakkens kritikk i helgen, men hadde ikke anledning.

