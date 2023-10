Oslo bispedømme har ansatt prest Caroline Hauglid-Formo for å arbeide særlig med å synliggjøre og styrke samisk kirkeliv i Sør-Norge. Det melder Den norske kirke på sine egne nettsider.

– Det er viktig for meg å lytte til hva det samiske miljøet selv ønsker. Jeg skal ikke komme og tre noe ned over hodene deres. Det som jobbes med må være forankret i det samiske miljøet, sier Hauglid-Formo.

Vil lære av kolleger nordpå

I stillingen hun har gått inn i, skal hun jobbe for å inkludere samer og samisk kultur i gudstjenester og kirkeliv i Sør-Norges bispedømmer. Basen hennes blir i Oslo, med kontorer i Trefoldighetskirken.

I landets tre nordligste bispedømmer finnes det tre prestestillinger med fokus på henholdsvis nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk kirkeliv.

Hauglid-Formo sier til Vårt Land at hun håper å samarbeide med, og lære av, kollegene som allerede har vært i stillingene over tid.

Samisk kirkeråd fornøyd

Sara Ellen Anne Eira er leder i Samisk kirkeråd. Hun er glad for ansettelsen.

– Det er veldig bra at vi får en prest i Sør-Norge, for det bor mange samer sør i landet. At det er en prest som kan følge opp det samiske der er veldig riktig.

Hun legger til:

– Også med tanke på aksjonene som vi har sett skje i Oslo, da er det viktig at det er noen som kan være en støtte.

Tidligere i år var det flere demonstrasjoner mot vindkraft på Fosen i Trøndelag. Mange samer i alle aldre samlet seg i hovedstaden, og Trefoldighetskirken ble også brukt som samlingssted.

Har meldt seg på språkkurs

Den nyansatte presten har tidligere jobbet som sokneprest på Vega i Sør-Hålogaland bispedømme, i det sørsamiske området. Hun er ikke samisk selv, men har blitt kjent med samisk kultur gjennom sin oppvekst i Nordreisa i Nord-Troms. Hauglid-Formo er særlig opptatt av å følge opp arbeidet som ble gjort av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

– Jeg har meldt meg på språkkurs i nordsamisk. Det er viktig å kunne noe språk for å få en bedre forståelse for den samiske kulturen, og å kunne kommunisere inn mot det samiske miljøet. Samene har ofte måttet beherske flere språk enn ett, så det er en selvfølge at jeg også skal lære noe samisk.

