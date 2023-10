VÄSTERÅS, SVERIGE:

«Jesus er i sentrum», lyder lovsangen i den fullsatte pinsemenigheten. Det er så mange besøkende at de som kommer for sent blir henvist til galleriet. Hendene løftes under lovsangen, og rommet er fullt av hengivelse.

Til tross for det, er ikke alt som vanlig her i Västerås pinsekirke. Nylig ble det kjent at menighetens forstander og lederen for den svenske pinsebevegelsen, Daniel Alm, har gått ut av rollen med umiddelbar virkning. Det skjedde etter at to hendelser ble kjent:

Den første handler om at han er anklaget for maktmisbruk og upassende oppførsel av seksuell karakter. Den andre handler om et forhold som han selv erkjenner at har gått for langt.

Vanligvis sitter forstanderen på første benkerad, og han har ofte en rolle på scenen under gudstjenesten. Denne søndagen sitter Daniel Alm på en rad lenger bak, og han holder en svært lav profil.

Vi vil gjøre noe godt ut av dette og er håpefulle for fremtiden — Gudstjenestedeltaker

Nevnt indirekte

De aktuelle hendelsene nevnes ikke under gudstjenesten, men de blir likevel henvist til indirekte.

– Jeg skulle til å si at det er gøy å se dere, men dette er ikke så gøy, sier for eksempel Pelle Hörnmark når han går inn på scenen for å preke.

LEDER: Pelle Hörnmark har midlertidig overtatt ledelsen av pinsebevegelsen nasjonalt. Søndag prekte han i pinsemenigheten i Västerås. (Jacob Zetterman)

Pelle Hörnmark har midlertidig overtatt ledelsen av pinsebevegelsen nasjonalt, og er også til stede her i pinsemenigheten i Västerås for å bidra denne søndagen. Pastoren som skulle ha forkynt, Niclas Collén, står midt i menighetens krisehåndtering.

Innledningsvis understreker Hörnmark at prekenen ikke skal handle om situasjonen i menigheten, men at han skal forkynne Guds ord. Han oppfordrer tilhørerne til ikke å prøve å overtolke ham.

Deretter holder han en klassisk pinsepreken om å fokusere på Jesus, og at det finnes frihet og tilgivelse hos Jesus.

– Selv som menighet kan man komme til ham når vi er rådville.

Vil ikke spekulere

Etter gudstjenesten er mange varsomme med å kommentere hendelsene til avisen. De uttaler seg derfor anonymt. Alle er enige om at det var en god gudstjeneste og de er glade for at så mange møtte opp.

– Alle ønsket virkelig å komme framfor Gud. Jeg vet ikke hva jeg skal mene eller tenke om situasjonen, sier en gudstjenestedeltaker.

– Vi skal ikke trekke noen forhastede konklusjoner og begynne å spekulere, sier en annen.

Flere som Vårt Lands svenske søsteravis Dagen snakker med understreker hvor viktig det er å ha en menighet som er grunnleggende livskraftig, og at det er en styrke å ikke være avhengig av et enkelt individ.

– At det kom så mange mennesker i dag viser livskraften i forsamlingen, sier en person.

En annen kirkegjenger ønsker også å understreke at de nå har et felles ansvar for å behandle det som har skjedd med klokskap, der det er viktig at ingen hemmeligheter dekkes over.

Uavhengig utredning

Wivecka Ljungh er nestleder i forsamlingen. Hun sier til Dagen at hun har mange tanker på en dag som denne, men at én sak er ekstra viktig.

KREVENDE SITUASJON: Nestleder Wivecka Ljungh er glad for at så mange valgte å møte opp i kirken søndag. (Jacob Zetterman)

– Det er at vi trenger hverandre akkurat nå.

Hun er derfor glad for at så mange valgte å møte opp i kirken. Videre sier hun at de er bekymret for hvordan folk skal takle det som skjer.

– Det fins skuffelse å håndtere og mange spørsmål. Nå vil vi være her som en støtte, og jeg er takknemlig for at vi har en så velfungerende menighet.

– Hva skal dere gjøre videre?

– Vi kommer til å ha et styremøte akkurat nå. Så går vi videre med en uavhengig gransking neste uke.

Det er den sentrale pinsebevegelsen som har bestilt granskingen fra en uavhengig part.

– Det er viktig fordi Daniel Alm var den øverste lederen både her i menigheten og i pinsebevegelsen. For oss som styre er det viktig med en uavhengig gransking, der alle får mulighet til å fortelle.

Til nå har Daniel Alm hatt 25 prosent stilling i forsamlingen, hvor han også var styreleder.

Vil skape stabilitet

MIDLERTIDIG LØSNING: Pelle Hörnmark har også tidligere vært øverste leder for pinsebevegelsen. (Jacob Zetterman)

Når Dagen møter Pelle Hörnmark etter gudstjenesten, forstår han at mange synes situasjonen er vanskelig.

– Merker du det?

– Nei, ikke direkte siden jeg bare møter folk i døra. Men når jeg begynner å spørre, forteller de at det er tøft.

Pelle Hörnmark har tidligere vært øverste leder for pinsebevegelsen og vet derfor hva rollen går ut på. Når han trer inn som leder denne gangen, handler det ikke om å etablere visjoner for bevegelsens framtid.

– Jeg skal skape litt trygghet og stabilitet. Kanskje litt farskap i beste fall, sier han.

Når Dagens reporter skal gå ut av pinsemenigheten i Västerås, roper en av møtedeltakerne.

– Vi kjemper, sier personen.

– Men vi vil gjøre noe godt ut av dette og er håpefulle for fremtiden.

Artikkelen har tidligere vært publisert i Vårt Lands svenske søsteravis Dagen

[ Leder for den svenske pinsebevegelsen går av etter anklager om maktmisbruk ]