Elever fra norsk menighet i bomberom utenfor Jerusalem: – Føler oss trygge

– Nå er vi i et hus med et bomberom vi føler oss trygge i. Når alarmen går, går vi ned i bomberommet, sier Benjamin Henneli.

21-åringen fra Kristiansand befinner seg i en forstad til Jerusalem, sammen med fire andre elever fra Fagskolen MBS, som er tilknyttet pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand.

Gjennom organisasjonen Hjerte for Israel skal elevene ha praksis på et sykehus den neste måneden. De siste dagene har de vært på reise, og befant seg på et hotell i Jerusalem, da flyalarmene gikk i lørdag morgen.

– Folk banket på dørene og sa at vi måtte ned i bomberommet.

Senere ble de kontaktet av Ailen og Frode Myrli Wisnæs fra Hjerte for Israel, som hentet dem og kjørte dem ut av Jerusalem. I forstaden de nå befinner seg i, har de tre ganger måttet søke tilflukt i et bomberom fordi flyalarmen har gått.

[ Vårt Lands kommentator Emil André Erstad fra Israel: – Ekstrem situasjon ]

God informasjon

Benjamin Henneli er en del av den norske gruppen elever. (Privat)

Henneli opplever at de har fått god informasjon fra norske myndigheter.

– Vi har registrert oss og fått informasjon. Lederne våre tar godt vare på oss her, sier Henneli.

– Hvordan oppleves det å være i Israel akkurat nå?

– Vi vet at Israel er et urolig land, men det er ikke hver dag dette skjer. Vi synes det er veldig trist med tanke på alle familiene dette rammer, sier Henneli.

Frode Myrli Wisnæs bor i Israel sammen med sin kone Ailen, som representanter for Hjerte for Israel. Han forteller at det akkurat nå er stille, men at de hører om at det pågår gatekamper i flere småbyer og tettsteder.

– Dette er den tristeste dagen jeg har opplevd mens jeg har vært her i Israel, sier han.

Dette er den tristeste dagen jeg har opplevd mens jeg har vært her i Israel — Frode Myrli Wisnæs, nordmann bosatt i Israel

[ Dafna våknet til varsel om rakettangrep i Tel Aviv:– Det er forferdelig ]

Følger situasjonen tett

Siv-Anette Aukland er avdelingsleder for fagskolen MBS avdeling Kristiansand, som elevene tilhører. Hun forteller at skolen har vært to uker i Israel. Elevene som skal ha praksis er fremdeles igjen i landet, men en annen gruppe har akkurat satt seg på et fly til Istanbul.

– Vi er opptatt av at elevene skal bli godt ivaretatt, og må se an om de kan fortsette å være der, eller om de må komme hjem. Det er for tidlig å si noe om, men vi følger situasjonen tett og forholder oss til rådene som gis.

– Hva er rådene som gis?

– Rådet fra norske myndigheter er at de skal registrere seg i en reiseapp, så norske myndigheter vet hvor de befinner seg. Ellers blir de bedt om å holde seg i ro, ikke gå ut i gatene, og gå til bomberom når alarmen går.

Hamas til krig mot Israel

Lørdag kl 14.23 melder NTB at minst 40 israelere er drept og 740 såret i Hamas-angrepene mot Israel, ifølge det israelske nyhetsnettstedet N12.

Tidligere lørdag rapportert N12 om 22 drepte, et tall som kort tid senere ble bekreftet av ambulansetjenesten Magen David Adom.

Hamas har avfyrt flere tusen raketter mot Israel og i tillegg sendt bakkestyrker over grensa fra Gazastripen.