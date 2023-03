Loren Cunningham har fått påvist kreft, og er alvorlig syk. Det skrev hans kone, Darlene Cunningham, på Facebook-siden til Youth With A Mission (YWAM). Dagen meldte saken først.

Ungdom i Oppdrag (UIO) i Norge er en del av YWAM, og Loren og Darlene Cunningham har hatt nær kontakt med den norske delen av bevegelsen siden de slo seg sammen med YWAM i 1972.

Senest i fjor høst sendte ekteparet en videohilsen til UIO da organisasjonen fylte 50 år. Videohilsenen ble vist på UIOs mange jubileumsfeiringer rundt omkring i landet.

[ Velger bort villa og Volvo: I misjon til verdens ende ]

– Sendte tidlig unge i misjon

– Vi har visst at han har vært dårlig det siste halvåret, så det er ikke så overraskende, sier Andreas Nordli, som er leder i UIO.

Han forteller at Loren Cunningham er en svært visjonær leder.

– Han var tidlig ute med å sende ut unge mennesker i misjon uten at de nødvendigvis hadde formell kompetanse.

YWAM er fremdeles en bevegelse som er opptatt av å operere på unge menneskers premisser, og å sende ut unge i misjon. Ifølge Nordli har Cunningham et stort fokus på at YWAM ikke må stivne når medlemmene blir eldre, og at organisasjonen må forbli nettopp en ungdomsbevegelse.

– Loren var også blant de første protestantiske misjonslederne som forstod at misjon ikke handler om «fra vesten til resten», men at misjon er fra alle til alle. Allerede rundt 1970 var han med og sende ut de første misjonærene fra afrikanske land, sier Nordli.

Vil fokusere på livskvalitet

Ifølge Darlene Cunninghams innlegg på Facebook er Loren Cunningham fremdeles svært aktiv og i god form, noe hun beskriver som et mirakel. Hun skriver også at familien har bestemt seg for å fokusere på Cunninghams livskvalitet fremfor livsforlengende behandling.

«Han har Jesus, familie, venner og en visjon. Hvem kan be om mer?» skriver Darlene Cunningham i sitt innlegg.

60 år i misjon

Da Loren Cunningham var i Norge for tre år siden, fikk Vårt Land et kort intervju med ham i Markus kirke i Oslo.

Han fortalte da at han i 1956 hadde fått et syn som han hevder var fra Gud.

Cunningham så et verdenskart der verdenshavenes bølger slo inn over land over hele kloden. Bølgene ble til unge mennesker. Han forstod synet slik at de unge skulle forkynne evangeliet i alle verdens land.

I 1960 grunnla Loren og Darlene Cunningham YWAM. I dag har de misjonsbaser og misjonærer i mer enn 180 land, skriver YWAM på sin egen nettside.

---

Ungdom i Oppdrag (UIO) / Youth With A Mission (YWAM)

Er en tverrkirkelig evangeliserings- og misjonsbevegelse med baser og misjonærer over store deler av verden.

Rekrutterer ofte unge mennesker, slik at de kan vokse inn i organisasjonen.

Organisasjonens verdier inkluderer blant annet å lovprise Gud, leve hellige og rettferdige liv, vitne om Jesus og å be for folkeslagene i verden. For en full oversikt, se: https://ywam.no/wp-content/uploads/2019/01/Ungdom-i-Oppdrags-grunnleggende-verdier-Norsk.pdf

---





[ Legen har blitt utbrent to gonger: Av å leie Noregs største fødeavdeling, og av ungdomsarbeidet i kyrkja ]