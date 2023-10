– Jeg ble ganske fyrt opp av den kommentaren, vedgår Trond Bakkevig.

Den pensjonerte prosten i Den norske kirke reagerer på mandagens Jobbeksperten-spalte i Aftenposten.

Kommentaren med tittelen «Hvor ærlig skal man være med sjefen? Syv ting du ikke bør dele» er ført i pennen av førsteamanuensis Helene Tronstad Moe ved Høyskolen Kristiania.

Der fraråder forskeren og foreleseren i arbeids- og organisasjonspsykologi blant annet å snakke om sitt «forhold til religion og religionsutøvelse».

«Dette kan oppleves som støtende for andre og er gjerne lite relevant for arbeidet som skal utføres på arbeidsplassen. Isteden kan slik informasjon bidra til større avstand mellom deg og din nærmeste leder», skriver Tronstad Moe.

Trond Bakkevig: – Folk skal ikke tie stille om hvem de er

Utsagnet opprører Trond Bakkevig. Han har et langt liv bak seg i Den norske kirke og i tros- og livssynspolitikken her til lands.

Teologen mener rådet er problematisk av flere grunner:

– Det stigmatiserer religion, som noe som ikke skal snakkes om og synes på arbeidsplassen. Religion er ikke en privatsak, men har synlige uttrykk og er en del av vår offentlig sfære.

Implikasjonen er at man for eksempel ikke skal snakke om at man har vært i kirken eller moskeen i helgen, mener han:

– Det er helt ok å advare mot å støte folk om religion eller politikk på jobb, men det betyr ikke at folk skal tie stille om hvem de er.

Bakteppe for rådet: Strenge sosiale normer i Norge

Et bakteppe for rådet fra jobbekspert Tronstad Moe, er en studie som viser at «Norge er blant landene med de strengeste sosiale normene».

Den konkluderer også med at «Norge har en kultur hvor vi sanksjonerer avvikende adferd i større grad enn for eksempel hva som er vanlig i Nederland, Brasil eller USA», ifølge Aftenpostens jobbekspert.

«Det kan følgelig få betydelige sosiale kostnader om du tråkker feil i småpraten med sjefen på en norsk arbeidsplass», skriver Tronstad Moe.

Derfor minner hun om at risikoen for å krenke eller bli misforstått hvis man tar «opp saker som er at utpreget kulturell eller politisk karakter», eller som er «svært kontroversielle».

JOBBEKSPERT: Helene Tronstad Moe er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og en av Aftenpostens jobbeksperter. De svarer på spørsmål om karriere, jobb og utdanning. (Jonatan A. Quintero)

Jobbeksperten svarer: – Handler om formelle møter

Vårt Land har forelagt Helene Tronstad Moe kritikken som Trond Bakkevig kommer med i denne artikkelen. Hun mener han misforstår temaet for teksten:

«I rådet var det hvilke temaer som bør tas opp i formelle møter med nærmeste leder som var temaet. Rundt lunsjbordet på arbeidsplassen er jeg helt enig i at man ikke skal måtte skjule om man har vært i kirken eller moskeen i helgen», svarer hun i en e-post til Vårt Land tidlig onsdag kveld.

I møter med sjefen bør derimot «arbeidsrelaterte forhold stå i sentrum», mener jobbeksperten.

«Som ansatt har du selvfølgelig full anledning til å tilkjennegi ditt livssyn. Om dette er hensiktsmessig for å skape en effektiv og inkluderende arbeidsplass er et annet spørsmål», skriver hun.

Vårt Land har stilt oppfølgingsspørsmål til Helene Tronstad Moe om ikke noen betraktninger i Aftenposten-spalten er myntet på mer enn bare formelle møter med sjefen.

Deriblant om utsagnet hun avslutter med ikke kan leses som at hun fraråder prat om religion i lunsjen, i hvert fall hvis sjefen er der:

«Dersom man trenger noen tema for en uformell prat i lunsjen kan kulturopplevelser, reiser, en interessant bok, hobbyer, trening, vær idrett og natur fungere utmerket», skriver Tronstad Moe i Aftenposten.

Hun svarer at hun ikke har anledning til å svare på oppfølgingsspørsmålet.

– Kan gjøre det vanskeligere for kvinner med hijab å få jobb

Allerede onsdag ettermiddag spurte Vårt Land Trond Bakkevig om kritikken hans er rimelig:

– Er ikke jobbekspertens råd snarere basert på en analyse av tingenes tilstand, og ikke hennes egne meninger om religion, Trond Bakkevig?

– Når tingenes tilstand absolutt bør utfordres, så bør ikke jobbeksperten bidra til å glatte over det. Dette er et råd som for eksempel kan bidra til at det blir vanskeligere for kvinner med hijab å få jobb.

– Et bakteppe hun trekker opp er at vi har strenge sosiale normer i Norge. Vi kan vel alle kjenne oss igjen i at vi reagerer hvis en kollega sier noe kleint eller er «for mye»?

– Ja, men betyr det at man skal skjule sin identitet? La oss få et arbeidsliv hvor vi snakker åpent, svarer Bakkevig, og legger til:

– Vi har kjempet for at det offentlige skal legge til rette for et livssynsåpent samfunn. Det er nå vedtatt politikk. Dette gir oss derimot et livssynslukket samfunn.

Bakkevig: «Bidrar til å legitimere fordommer» mot religiøs CV

Trond Bakkevig mener rådet Helene Tronstad Moe også «bidrar til å legitimere fordommer» mot arbeidssøkere med religiøs CV. Vårt Land har omtalt forskning som konkluderte med at erfaring fra en kristen organisasjon på CV-en gir mindre sjanse for jobbintervju.

– Vi mister verdifull organisasjonserfaring fra religiøst ungdomsarbeid og speiderbevegelse. Jobbeksperten bidrar til å usynliggjøre relevant erfaring fra religiøse organisasjoner, som er viktig i et mangfoldig arbeidsliv, sier Trond Bakkevig.