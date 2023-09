I perioden 1949 til 1976 ble nærmere 100 danske barn utsatt for seksuelle overgrep på et av Luthersk Mission sine barnehjem. Nå gir ledelsen i misjonsorganisasjonen en uforbeholden unnskyldning til ofrene.

Det skriver avisen Berlingske.

I 2006 ble det kjent at nærmere 100 barn var blitt utsatt for overgep på organisasjonens barnehjem i byen Tarm på Jylland.

Ingen av de ansvarlige for ugjerningene er lenger i livet, men Luthersk Mission skriver på sine nettsider at de ønsker å vise ofrene at ansvaret ikke ligger på dem.

– Vi kan ikke endre fortiden, men vi kan lytte til ofrene, ta dem alvorlig og forhåpentligvis vise dem at de ikke skal bære på ansvaret, sier visegeneralsekretær i Luthersk Mission, Birger Reuss Schmidt.

Ønsker åpenhet

Forfatter Peter Øvig skildrer noen av overgrepshistoriene fra barnehjemmet gjennom sin nye bok Dem, der ikke tier – når ofre bliver helte: Seksuelle overgreb på danske børnehjem.

Schmidt sier at Luthersk Mission ønsker full åpenhet om saken, og ønsker boka velkommen. Han håper den vil føre til at flere ofre får muligheten til å sette ord på det de har opplevd.

Etter at en av de kvinnelige ofrene gikk offentlig ut og fortalte om overgrepene i 2006, begynte Luthersk Mission å granske barnehjemmet og deres virksomhet.

De fant da ut at ledelsen ved barnehjemmet ved flere anledninger hadde ignorert varsler fra egne ansatte.

– Måten barnehjemmets ledelse i sin tid håndterte saken på, er under all kritikk, skriver Luthersk Mission på sine nettsider.

I 2021 underskrev Luthersk Mission et verdidokument med retningslinjer for atferd hos ansatte og tillitsvalgte.

---

Luthersk Mission

Dansk misjonsorganisasjon grunnlagt i 1868.

Evangelisk-luthersk grunnlag.

Har omkring 100 småfellesskap i Danmark, og tilsammen 10.000 deltakere årlig på sine arrangementer.

Har per i dag 40 utenlandsmisjonærer.

---