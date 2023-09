Svein Valle blir biskop i Sør-Hålogaland

Den nyvalgte biskopen forteller Vårt Land at han er veldig glad for tilliten, og at han på ingen måte ser det som selvfølge at han nå er valgt.

– Jeg er både stolt, ydmyk og ikke minst litt overvelda akkurat nå.

Torsdag kveld avgjorde Kirkerådet at Svein Valle får stillingen som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Valle er i dag domprost i Bodø kirke, og har derfor vært fungerende biskop sida Ann Helen Justnes gikk av tidligere i år.

Valle ble dermed valgt foran de to andre kandidatene, Hallgeir Elstad og Anne Bergljot Skoglund.

– Med han har Sør-Hålogaland fått en folkelig og jovial biskop, kommenterer Idar Kjølsvik, teologiprofessor ved Nord universitet.

– Folkelig og jovial

Blant de tre kandidatene var Valle den som kom dårligst ut under den rådgivende avstemninga i august, da han fikk ei oppslutning tilsvarende 16,9 prosent av stemmevekta.

Da biskopene skulle komme med sin anbefaling ble Valle trukket fram som nummer to, med tre førstestemmer, seks andrestemmer og én tredjestemme.

– Han har bred kjennskap til kristenlivet i Sør-Hålogaland, og han har også arbeida ved universitet. Han er nok den breieste kandidaten, med den breieste kontaktflata, sier Kjølsvik.

Det er ifølge ham en styrke, men også en svakhet, idet at han ikke har den samme spisskompetansen som de to andre kandidatene.

– Til gjengjeld har han vært domprost, og i det siste fungerende biskop, og vet derfor godt hva det går i.

– Både lettere og vanskeligere

– Hva blir den største forskjellen mellom det å ha fungert som biskop de siste månedene, og det å ha bli valgt?

– Blir nok ikke en kjempeforskjell, men det er jo klart at min innstilling blir litt annerledes når jeg nå har et mandat i ryggen. Jeg går inn i stillinga med en annen type støtte. Det gjør jo jobben både lettere og vanskeligere, fordi det stilles andre typer forventninger til meg. Nå må jeg jo levere overfor de som har vist meg tillit, svarer Valle.

Vil bygge samarbeidskultur

På spørsmål om hva som motiverer han i biskopgjerninga svarer Valle at bispedømmet har ei sterk folkekirke, der kirka blir etterspurt i befolkninga.

– Så skal vi fortsette å finne nye måter å gjøre ting på, og vi skal være enda mer utadretta og tenke offensivt.

– Hvilke utfordringer ser du som mest presserende?

– Utfordringene er nok de samme som i kirka for øvrig, det er jo ikke sånn at talla peker oppover.

Valle understreker at han ikke har planer om å «sette i gang en heseblesende jakt på nye tiltak». Han sier at han ført og fremst ønsker å fortsette å bygge en samarbeidskultur i bispedømmet.

– Vi veit jo at to pluss to blir mer enn fire. Bispedømmets styrke er at vi har utrolig mange bra folk, og utrolig mange som vil noe.

– En berg-og-dalbane

Utfordringene er der, og vil kanskje være der bestandig, mener Valle.

– Men det kan jo ikke være utfordringene som motiverer oss – det må være mulighetene.

– Hva tenker de rundt deg om at du nå er valgt?

– Det er jo veldig ferskt, så jeg veit jo nesten ikke hva jeg selv tenker. Men det er klart at de er glade for meg. Det har jo på mange måter vært en litt berg-og-dalbane, det her, fra jeg var studentprest på universitetet for bare halvannet år sida og til i dag. Men det er familien som har vært min støtte i denne prosessen.

Raaum: – Strategisk og visjonær

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet, som har tilsatt Valle som biskop. I ei pressemelding fra Den norske kirke betegner kirkerådslederen Valle som «en strategisk, visjonær og folkelig kirkeleder med evne til å motivere». Ifølge Raaum har den nyvalgte biskopen også evne til å inspirere og få ting til å skje.

– Han har en variert bakgrunn og ikke minst i årene som studentprest har han arbeidet strategisk med forståelsen av kirka i samfunnet.

I pressemeldinga trekker Raaum og fram «alle kandidatene som stilte seg til disposisjon i den lange og omfattende prosessen frem mot ny biskop», og ønsker å takke alle de involverte.

---

Sør-Hålogaland bispedømme

Omfatter soknene i Nordland fylke, og har Bodø domkirke som bispesete.

Ble oppretta i 1952, da Sør- og Nord-Hålogaland ble skilt fra hverandre. Hålogaland ble sin tid oppretta i 1804, da landsdelen ble skilt ut av daværende Trondhjems stift.

Bispedømmet er organisert i 8 prostier, 41 kirkelige fellesråd og 86 sokn.

---