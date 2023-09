«Det har heller ikke vært praksis at vi har truet med utmeldelse, hverken muntlig eller skriftlig. Det undrer oss derfor at det påstås at vi bruker trusler. Dersom noen likevel har oppfattet menighetens håndtering som trusler, er det beklagelig.»

Slik svarer Menigheten Samfundet på beskyldninger om at familier som ikke sender barna sine på trossamfunnets egne skoler, trues med å bli eksludert fra trossamfunnet.

Dette er en av beskyldningene trossamfunnet svarer på i et ferskt brev til Statsforvalteren i Agder, som for tiden vurderer om det er grunnlag for å trekke trosstøtten til menigheten.

Tendens fra 2010 bekymret ledelsen

I brevet svarer Samfundet blant annet på beskyldninger om at:

Barn har plikt til å gå på menighetens skoler, og trues med utmeldelse dersom foreldrene sender barn på offentlige skoler. Det samme gjelder de som velger å ikke konfirmere seg.

Medlemmene blir nektet å gifte seg med andre en de som er medlem i menigheten.

Homofile i parforhold ekskluderes og barn nektes å feire 17. mai sammen med utenforstående.

I brevet til Statsforvalteren, datert 18. september, erkjenner menigheten Samfundet ved lederne Ragnar Eigestad og Sigmund Aamodt at det alltid har vært praktisert at menighetens barn går på menighetens skoler. Og at det bekymret ledelsen at noen foreldre fra cirka 2010 begynte å sende barna sine på offentlige skoler. Menigheten forteller at saken ble drøftet i et menighetsmøte i januar 2016, «og holdningen i møtet var at en ikke bør bruke utmelding av menigheten som sanksjon hvis foreldre sender barn på andre skoler enn Samfundets skoler».

Det undrer oss derfor at det påstås at vi bruker trusler. Dersom noen likevel har oppfattet menighetens håndtering som trusler, er det beklagelig — Menigheten Samfundet, i et brev til Statsforvalteren i Agder

Videre redegjør de for en lignende tilnærming til de som velger å ikke konfirmere seg: «Selv om det i utgangspunktet ikke er forenlig med medlemskap i Samfundet å velge bort konfirmasjon i menigheten, har ingen fra dette vedtaket ble fattet og frem til dags dato, blitt utmeldt fordi de ikke er blitt konfirmert sammen med sine jevnaldrende.»

[ Ber Statsforvalteren vurdere statstilskuddet til Menigheten Samfundet ]

STARTET DEBATT: Bjørn Markussen er forfatter av boken Alene ut. (Matilde Solsvik)

– Taler med to tunger

Forfatter Bjørn Markussen mener redegjørelsen avdekker en dobbeltkommunikasjon. At de på den ene sidn sier at medlemmene ikke har valgfrihet, og på den annen side sier at det ikke er tradisjon for å ekskludere for de som ikke innretter seg.

– Her kan de gjøre det enkelt, tale tydelig og si at medlemmene har fritt skolevalg. Når de i stedet sier at de ikke griper inn, men lar være å trekke formuleringen om at medlemmene ikke har fritt skolevalg, driver de ren dobbeltkommunikasjon som kan tolkes som en trussel.

Om Samfundet mener alvor med at de ikke ekskluderer de som velger andre skoler eller ikke vil seg konfirmere, så bør dette inn i vedtektene, mener Markussen.

– Da slipper de å gjøre folk urolig. Det de gjør nå, er å holde et ris passe synlig bak speilet.

Sigmund Aamodt, overforstander og daglig leder for menigheten Samfundet i Kristiansand, sier til Vårt Land at de ikke ønsker å kommentere saken utover det de har gjort i brevet til Statsforvalteren.

[ Bjørn Markussen, journalist og forfatter ]

En pågående prosess

Bakgrunnen for saken er at flere medier, deriblant Vårt Land, i sommer omtalte historien om hvordan Robin Andersen brøt med Menigheten Samfundet. I boka Alene ut fortalte Andersen om prosessen til journalist Bjørn Markussen, og beskrev menigheten Samfundet som et lukket trossamfunn der man ikke skal ha unødvendig kontakt med folk som ikke er medlemmer.

Etter historien til Robin Andersen ble kjent, ba Barne- og familiedepartementet Statsforvalteren i Agder om å vurdere om det i sakene om Robin Andersen framkommer opplysninger som kan gi grunnlag for å nekte statstilskudd.

Menigheten Samfundet erkjenner at de ikke vier ektepar der en av partene er medlem av et annet trossamfunn, fordi de tolker Bibelen slik at «Gud vil at ektefolk skal bekjenne seg til den samme tro». Når det gjelder påstanden om at homofile behandles dårlig i menigheten, skriver de at «medlemmer oppfordres til å møte alle mennesker med kjærlighet og respekt».

Til beskyldningen om at «barn nektes å feire 17. mai sammen med utenforstående», svarer menigheten at de feirer nasjonaldagen, «selv om skolene ikke deltar i barnetoget».