Gerd-Liv Valla inn i menighetsråd: – Noen synes det er rart

– Noen synes det er rart. Andre sier «Yes, det var fint!»

Det sier tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla om det ferskeste vervet sitt. Nylig ble det kjent at hun er valgt inn som medlem av menighetsrådet til Oslo domkirke.

Det er første gang Valla sitter i et menighetsråd, forteller hun selv.

– Det er derfor mange spør: «Hæ, skal du dit?», legger hun til.

Selv synes hun det er en spennende utfordring, som hun, etter noen runder med seg selv, takket ja til da hun ble spurt om å stille til valg.

– Jeg er veldig glad i alt som foregår i kirka, slik som musikken og ritene ved livets begynnelse og slutt.

– Tvil og tro

Valla vil ikke beskrive seg som en fast kirkegjenger. Hun går til gudstjeneste ved jul og påske, men sjelden på vanlige søndager.

– Søndag klokken 11 hører jeg på radiogudstjenesten. Og jeg hører på radioandakter hver dag. Tidligere har jeg pleid å gå på kveldsgudstjenester i Trefoldighetskirken, noe jeg ønsker å begynne med igjen, forteller hun.

I 2009 møtte hun på tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i Trefoldighetskirken i Oslo. Siden har de møttes jevnlig til lunsj og hatt en pågående diskusjon om tro.

– Jeg har min tvil og jeg har min tro. Men jeg har alltid vært medlem av DNK, sier Valla.

På 70-tallet var hun leder for norsk studentunion. Den gang kjente hun ingen som var medlem av det som da var statskirken, forteller hun.

– Alle meldte seg ut, eller var allerede utmeldt.

Kirke og fagbevegelse

– Hva kan du bidra med i et menighetsråd?

– Det spørsmålet må du nesten stille til de som ønsket meg inn. Men jeg håper jeg har en annen erfaring og et annet nettverk enn mange andre. Og jeg tror det er bra med en kobling mellom kirka og fagbevegelsen.

Hun trekker fram at både fagbevegelsen og kirka, når den er på sitt beste, bygger på solidaritet. Og trekker fram flere eksempler der kirka har hatt stor betydning, slik som etter terroren etter 22. juli.

– Men også ved Fosen-aksjonen i vår, da Trefoldighetskirken åpnet dørene for aksjonistene. Sånne ting synes jeg er viktig. Det er en åpnere kirke enn før, og jeg synes det er spesielt spennende at kirka har gått bort fra sitt gamle syn på skeive.

Selv om noen stusser over at hun har blitt med i et menighetsråd, tror hun mange, også utenfor Den norske kirke, synes det er spennende.

– Jeg tror mange har fått øynene opp for hva kirka betydde etter 22. juli i 2011. Det viser hva kirka kan bety når den er på sitt beste.

