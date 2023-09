Fyrstekandidat kom ikkje inn i Oslo bispedømeråd

– Eg meiner det er synd at veljarane ikkje har langt meir vekt på mangfaldsperspektivet, seier Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø.

I årets kyrkjeval var ho fyrstekandidat hos Nominasjonskomiteens liste i Oslo, men fekk likevel ikkje plass i bispedømerådet og Kyrkjemøtet, det øvste, demokratiske organet i Den norske kyrkja.

Resultatet av valet blei klart måndag.

I førre periode hadde Open folkekyrkje fire mandat i Oslo bispedømeråd. Desse beheld dei, men nykommaren Frimodig kirke snappar eitt mandat frå Nominasjonskomiteens liste.

Med andre ord: Nominasjonskomiteens liste får to mandat, medan Frimodig kirke får éin representant inn i Oslo bispedømeråd med 6,9 prosent av stemmene.

Bønnelista når ikkje opp og blir ikkje representert i rådet i hovudstaden med sine 6,4 prosent av stemmene.

Les lista over kven som kom inn i bispedømerådet lenger ned i saka, og sjå diagram over prosentvis stemmefordeling.

Tala er foreløpige, og skal bli endeleg godkjente av valrådet onsdag kveld.

Domkirka i Oslo OSLO: Bispedømerådet for dei fire neste åra er klart. (Rebekka Johannessen Litland)

Fyrstekandidaten kom ikkje med

Trass i to mandat til Nominasjonskomiteens liste har ikkje fyrstekandidaten på lista, Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø, fått fast plass i bispedømerådet.

Ho er heilt nede på 2. varaplass. Det er med andre ord tre andre kandidatar frå hennar eiga liste som har havna over ho i valet.

Vårt Land skreiv i vår at dei tre kyrkjepolitiske organisasjonane Bønnelista, Open folkekyrkje og Frimodig kirke – med eitt unntak – ikkje hadde kandidatar med ikkje-europeisk innvandrarbakgrunn.

I forbindelse med saka blei Skarbø, som sjølv har tamilsk familiebakgrunn, intervjua om hennar engasjement for at kyrkja skal nå ut til menneske med ein annan kulturell bakgrunn.

– Eg hadde håpa å komma med, men det er mange gode kandidatar, så eg skjønar at dei som er valde er valde, seier ho til Vårt Land.

Ho påpeikar at ho er eit av få ikkje-vestlege namn som stod på lister i heile landet.

– Det er lite mangfald i kulturell bakgrunn i Den norske kyrkja. Den har blitt betre på seksuell legning og vil nok bli betre på kulturelt mangfald, men det tek tid. Det er synd ikkje fleire ser at dette er noko som må vektleggjast når ein stemmer, seier ho.

– Kva kan gjerast for å få meir mangfald i DNK?

– Ein har vore oppteken av å sende folk ut for å misjonere, men ein har ikkje hatt same tanke om at ein kan gjera det same med dei som kjem hit og ynskjer å leve som kristne. Ein må jobbe aktivt med å vera opne og ynskje folk velkommen, og vise at kyrkja er ein open stad kor ein kan komma som ein er.

Desse kom med

Desse er faste medlemmar i Oslo bispedømeråd 2023-2027:

Gard Sandaker-Nielsen KOM MED: Gard Sandaker-Nielsen er leiar av Open folkekyrkje og var fyrstekandidat i Oslo for lista. (Erlend Berge)

Gard Realf Haugerud Sandaker-Nielsen, Open folkekyrkje

Arve Otter Juritzen, Nominasjonskomiteens liste

Inger Johanne Aas, Open folkekyrkje

Harald Hegstad, Nominasjonskomiteens liste

Simen Bondevik, Open folkekyrkje

Anna Riksaasen, Open folkekyrkje

Kåre Olav Hegle, Frimodig kirke

Eldrid Brekke, lek kyrkjeleg tilsett

Lars Martin Dahl, geistleg representant

Kari Veiteberg, biskop i Oslo

I tillegg sit det ein representant frå Døvekyrkja i Oslo bispedømeråd. Kven dette blir er ikkje gjort offentleg endå.

