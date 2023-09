Bønnelista-kandidaten som var aktiv i koranbrenning ble ikke valgt inn

Det vakte oppmerksomhet da Avisa Østlendingen forrige uke kunne melde at Bønnelistas andrekandidat i Hamar bispedømme, Vidar Haugen, også er et aktivt medlem av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Da organisasjonen tidligere i år brente Koranen utenfor Stortinget sto Haugen bak kamera.

Resultatet fra kirkevalget i Hamar ble klart torsdag. Bønnelista fikk ett mandat i Hamar bispedømmeråd, og dermed ble bare førstekandidat Filip Hovland valgt inn.

Hovland kjente til andrekandidat Vidar Haugens medlemskap i Sian, og til Vårt Land uttalte han forrige uke:

– Jeg har tidligere snakka med ham om medlemskapet, og selv om jeg ikke er enig med Sian, så forstår jeg hva som ligger til grunn for at han har meldt seg inn.

Vidar Haugen har tidligere sagt til Vårt Land at han ikke forstår hvorfor medlemskap i Sian og tillitsverv i Den norske kirke skal være uforenlig:

– Jeg har flere ganger uttalt på Facebook at det burde være en helt naturlig sak for enhver kristen å kjempe mot at en antikristen religion får mer innpass i samfunnet, og også i kirka.

Fikk personstemmer

Sammen med Jo Hedberg, leder av Bønnelista, og Sigurd Grindheim, 1. kandidat i Bjørgvin, skrev Hovland en uttalelse på vegne av Bønnelista. Der sa de at koranbrenning er en «alvorlig krenkelse og en dyp provokasjon mot det våre muslimske naboer anser som hellig. En slik framgangsmåte er ikke i samsvar med det Jesus har lært oss».

Hedberg oppfordret også egne velgere om å ta avstand fra Haugen, og til å gi personstemmer til andre toppkandidater for å unngå at Haugen ble valgt inn i bispedømmerådet.

Riktignok kom denne beskjeden 4. september, rett etter at saken nådde media. Det var anledning til å forhåndsstemme mellom 10. august til 6. september.

Hadde Bønnelista fått to mandater ville Haugen blitt valgt inn.

Ifølge en foreløpig rapport lagt ut på bispedømmets nettsider fikk Haugen 86 personstemmer. I tillegg kom 401 stemmetillegg siden han og toppkandidat Hovland begge var forhåndskumulerte, som innebærer at de automatisk får et stemmetillegg for hver stemme til Bønnelista.

Melder Hovland forfall til bispedømmerådsmøte eller Kirkemøtet er det dermed Haugen som er 1. vara.

---

Bønnelista

Én av fire lister som stiller til kirkevalget 2023. Bønnelista stiller til valg i alle de elleve bispedømmene – i Tunsberg med fellesliste i samarbeid med Frimodig kirke.

Stilte for første gang liste i 2019, og fikk da ni representanter på Kirkemøtet.

Har slagordene «Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord» og «La kirken være kirke».

---