Resultatet fra kirkevalget i Hamar er klart – Åpen folkekirke mister mandat

Hamar bispedømme har offentliggjort hvem som skal sitte i bispedømmerådet og representere bispedømmet på Kirkemøte de neste fire åra.

Fra både Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste er det valgt inn tre kandidater. Det siste mandatet får Bønnelista.

Ved forrige kirkevalg hadde Åpen folkekirke fire mandater. Dermed mister de et mandat til Nominasjonskomiteens liste.

Jevn avstemning

De valgte er:

Kjersti Drtina Øversveen, skolefaglig rådgiver, Elverum, Åpen folkekirke

Gunnstein Endal, pensjonert kirkeverge, Gjøvik, Nominasjonskomiteens liste

Sveinung Moesgaard Skjesol, prosjektleder, Gjøvik, Åpen folkekirke

Anne Kristine Rossebø, landbrukssjef, Våler i Solør, Nominasjonskomiteens liste

Vanja Hole Joramo, student, Lesja, Åpen folkekirke

Filip Hovland, student, Hunndalen, Bønnelista

Nina Catrine Aaser Damhaug, sykepleier, Nominasjonskomiteens liste

I tillegg vil sokneprest Eli Vatn i Øystre Slidre representere prestene, og kirkeverge Ole Jacob Dyrnes i Gran representere de leke kirkelige tilsatte.

Hamar bispedømme melder på nettsidene sine at det ble jevn kamp om det siste mandatet, og at det ble avgjort med noen få stemmer. De understreker at resultatene må godkjennes av valgstyret, som møtes mandag 18. september.