Kongen kommer på bispevigsling

– Vi er veldig glade for at Hans Majestet Kong Harald ærer oss med sitt nærvær under vigslingen av ny biskop. Det følger opp en flott tradisjon hos både Kongehuset og folkekirka som vi setter stor pris på, sier Ole Christian Erikstad, stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme i en pressemleding.

Kongen har vært sykemeldt flere ganger det siste året, sist på grunn av en forkjølelse i slutten av august. I mai ble han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon.

Likevel ser kongehuset for seg at Hans Majestet vil ta turen til Bodø domkirke søndag 19. november i år.

– At Kongehuset er til stede gjør begivenheten ekstra høytidelig for oss i Sør-Hålogaland, skriver stiftsdirektøren.

Det er enda ikke klart hvem som skal overta som ny biskop etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Om det blir teologiprofessor Hallgeir Elstad, siftsdirektør Anne Bergljot Skoglund eller domprost Svein Valle som blir den nye biskopen blir bestemt på Kirkerådets møte i Bodø 21. september.

