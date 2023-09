Foreldrene startet megakirke – nå har han avgitt livslangt klosterløfte

Han var ikke lett å få tak i. Men på den tredje dagen, etter flere forsøk, dukker han opp på videolink inne i sin nye celle i klosteret «The Convent of St. Hyacinth» i byen Fribourg, Sveits.

– Det med å være tilgjengelig for journalister, det er vel ikke en del av munkelivet?

– Haha, jo da, men ikke på dine premisser. Dagspressen og jeg lever ikke under samme timeplan, sier svenske Benjamin Ekman.

Grunnen til at vi oppsøker ham, er at han nylig har avlagt sitt endelige løfte om å vie resten av livet til Dominikanerordenen. Det foregikk på høytidelig vis i Lyon i Frankrike sammen med både frikirkelige og katolske venner.

– Så det var en salig blanding av frikirkelighet og katolisisme nede i Lyon?

– For meg var det en selvfølge. Jeg ville at de som er viktige for meg skulle være tilstede under denne store dagen. For nest etter dåpen var dette den viktigste dagen i livet mitt, sier Benjamin Ekman.

---

Benjamin Ekman

Sønn av Livets ord-grunnleggerne Ulf og Birgitta Ekman

Har konvertert til katolisismen og valgt et liv som munk

Etter fire år har han nå avlagt sine livslange løfter til Dominikanerordenen

---

Bakgrunn fra megakirke

Selv har han sin bakgrunn i den svenske frimenigheten og megakirken Livets ord, som faren Ulf Ekman var med å stifte. Men akkurat som foreldrene har Benjamin Ekman konvertert til den katolske kirke.

– Har du fortsatt noe frikirkelighet igjen i deg?

– Selvsagt har jeg. Jeg er veldig glad for oppveksten min, og har fått Bibelen massert inn i hjernen og hjertet fra ung alder. Jeg er barnebarn av misjonærer. Det med å gi avkall på alt for å reise ut, er en frikirkelig tradisjon som jeg nå lever i.

Han forteller også at han og munkeordenen hans er venner av økumenikk. Derfor var det ikke rart at kristne fra ulike tradisjoner deltok da han avga løftene sine, hvor det også ble sunget lutherske salmer.

– Men nå er jeg her i klosteret i Fribourg for å studere i to år til for å kunne bli prest. I tillegg har jeg blitt forkjølet, legger han til.

GJEST: Den svenske forfatteren, pastoren og retreatlederen Peter Halldorf var til stede da Benjamin Ekman avga løfte. (Joel Halldorf)

Løfte med «Best før-dato»

Men han er riktignok allerede en dominikanermunk.

– Jeg ble det for fire år siden. Først har man et år som novise. Så avlegger man sine første løfter.

Men, forklarer Benjamin Ekman, disse løftene har en «best før-dato» og er gyldige i tre år.

– Så forrige søndag bekreftet jeg mine tidligere løfter, men med en helt avgjørende sluttparagraf: At det gjelder til min dødsdag. Det er en konkret forskjell.

– Gratulerer, hvordan føler du deg?

– Det føles veldig bra. Jeg er veldig takknemlig. Jeg føler at jeg har funnet et sted som tilsvarer det jeg har lengtet etter veldig lenge.

Predikantbrødre

Benjamin Ekman forklarer at dominikanerordenen er en utadrettet orden innenfor den katolske kirke, som i likhet med apostlene skal forkynne evangeliet slik at mennesker kan møte Gud.

Han eksemplifiserer det med sitt eget kloster.

– Klostrene våre ligger alltid midt i byene. Her i Fribourg er det en skole rett overfor klosteret vårt, og i går hørte jeg ungdommene fra et flyktninghjem henge på sommerkvelden mens vi hadde stille bønn. Så vi er midt i verden.

– Hva vil du bidra med som munk?

– Akkurat nå studerer jeg, og blir nok ferdig med doktorgradsavhandlingen min i kirkehistorie. Men under covid-pandemien, da folk ikke lenger kunne gå i kirken, kjente jeg på et ønske om å formidle bønnepraksis, slik at folk kan finne Gud i stillheten og ensomheten.

Men han sier også at han ønsker å skape flere møteplasser og fellesskap. Til slutt lander han også på et korrekt svar på spørsmålet, basert på dominikanerordenens egen profil.

– Vi er predikantbrødre. Så mitt oppdrag er å forkynne.

MUNK: – Jeg føler at jeg har funnet et sted som tilsvarer det jeg har lengtet etter veldig lenge, sier Ekman. (Malina Abrahamsson)

Sosiale medier

– Du bruker selv sosiale medier mye, kanskje kan du kalles en munke-influenser?

– Haha, alle mennesker påvirker. Jeg husket da ordet influenser begynte å bli populært, da var jeg på midnattsmesse i Stockholm og kardinal Anders Arborelius sa da at Maria var en stor influenser. Maria tok imot Jesus i kroppen sin og lot ham komme ut til verden.

Så Benjamin Ekman nøler ikke når han sier at han ønsker å være en influenser som Maria, eller apostelen Paulus som dro ut på torget i Athen for å forkynne.

– I vår tid er det som å være tilstede på internett. Vi har en bror ordenen med hundretusenvis av følgere på YouTube-kanalen hans. En annen bror holder på med Instagram, så vi prøver å være tilstede der folk er.

Navnebytte

Da Benjamin Ekman ble munk, byttet han navn til Filip Maria. Det er lang tradisjon i klostrene for at man kan få et nytt navn, noe som også er en bibelsk skikk. Men ved å avlegge sitt endelige løfte til Dominikanerordenen, har Filip Maria igjen blitt Benjamin Ekman.

– Jeg angrer ikke på at jeg ba om å få bytte navn, men etter disse fire årene følte jeg at jeg ville gå under mitt dåpsnavn. For det er i dåpen jeg finner min dypeste identitet som kristen, i den lille Benjamin som ble en gang døpt Livets ord.

Artikkelen er tidligere publisert i den svenske avisen Dagen

