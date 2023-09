Kommunen snur: Islam Net får likevel åpne moské

– Vi har hatt god dialog med Plan- og bygningsetaten (PBE) og er takknemlige for at de har snudd i sin vurdering, skriver Fahad Qureshi, leder i Islam Net, i en tekstmelding til Vårt Land.

Den muslimske organisasjonen har omsider fått klarsignal fra PBE i Oslo til å åpne moské i Groruddalen. Det kan de gjøre uten å søke kommunen om bruksendring, bekrefter etaten til avisen.

Islam Net har lenge ønsket seg en fast base i Oslo for sitt arbeid med å få unge norske muslimer til å praktisere en streng, salafi-inspirert form for islam. Men de har møtt stor motstand etter at Filter Nyheter i 2021 kunne melde at organisasjonen har kjøpt en eiendom til 63 millioner kroner i Groruddalen i Oslo.

Flere profilerte politikere gikk hardt ut mot planene deres.

«Vi liker det ikke og vil ikke ha dette i Oslo. Vi ser nå på hvilke tiltak vi som kommune kan gjøre for å stoppe dette», uttalte daværende byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad (MDG).

Politikernes protester til tross: I fjor var organisasjonen i gang med oppussingen av bygningen på den over 7.500 kvadratmeter store tomta, kunne Vårt Land melde. Qureshi mente at de kunne åpne moské uten å søke kommunen om bruksendring. De nødvendige tillatelsene for å ta i bruk eksisterende bygg har de nemlig hatt på plass fra dag én, ifølge ham.

OPPUSSING: Islam Net er i gang med oppussingen av Iman aktivitetssenter, kunne Vårt Land melde i fjor. Skjermbildet er fra nettsiden saveiman.com og er datert 17. november 2022. (Skjermbilde)

Medgir streng tolkning

Men PBE var ikke enig i Qureshis lovforståelse: Islam Net må søke om bruksendring for å kunne bruke bygget til moské, sa de til Vårt Land. Siden da har de mottatt skriftlige redegjørelser fra organisasjonen. I mars gjennomførte de dessuten et stedlig tilsyn på eiendommen.

Nå har etaten snudd: «På bakgrunn av de opplysningene vi har, ser vi ved vår nye gjennomgang at bruken per 27.03.23 ikke krever søknad om bruksendring», skriver de i en e-post til avisen.

«Vi har om mulig tolket reguleringsplanveileder fra september 2018 noe strengt», medgir etaten.

Islam Net

Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.

Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.

Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon

FORSVARTE ISLAM NET: Daværende likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm advarte i 2021 mot å gripe inn mot et eiendomskjøp «fordi en ikke liker det religiøse innholdet av aktiviteten som skal drives der». (Stian Lysberg Solum/NTB)

Islam Net-leder bekymret

Etter at flere profilerte politikere gikk hardt ut mot Islam Nets planer i 2021, ble organisasjonen tatt i forsvar av menneskerettighetsforskere. Daværende likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm advarte mot å gripe inn mot et eiendomskjøp «fordi en ikke liker det religiøse innholdet av aktiviteten som skal drives der». Det «reiser store spørsmål om religionsfriheten som offentlige myndigheter skal ivareta», uttalte hun.

– Det er fint at vi nå får en bekreftelse fra PBE om at de i vår sak tolket regelverket strengere enn normalt, sier Islam Net-leder Fahad Qureshi.

– Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at vår sak har vært eksponert for stort politisk press. Vi er bekymret for den videre saksprosessen knyttet til utbygging av eiendommen, sier han.

Organisasjonen går nemlig med større drømmer for eiendommen i Groruddalen. På sikt håper de å få lov til å utvide bygningsmassen med et tilbygg rundt eksisterende bygg, noe som er søknadspliktig.

I tillegg til fasilitetene som de ønsker å få inn i dagens bygg, har de i det nye senteret tegnet inn mer: Butikk, bibliotek, helsesenter, datarom, kontorer, boblebad, fattighus og bårerom, skrev Vårt Land i fjor.

