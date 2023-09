Hva tenker de som stiller til kirkevalg om de store utfordringene Den norske kirke vil møte de neste årene? Svaret får du når de møter til debatt på TVL. Hver av kirkevalgslistene har fått velge et tema, som de andre listene må møte til debatt om.

FRIHET ELLER STYRING: Hvor mye skal hver enkelt menighet få bestemme selv, spør Frimodig kirke når de byr opp til debatt. (TVL)

Sentral overstyring i kirken?

Skal hver enkelt menighet få bestemme sin egen teologiske profil og stå for sine egne liturgiske ordninger, eller skal de styres sentralt fra Kirkemøtet gjennom regelverk og direktiver?

Deltakere: Therese Egebakken (Frimodig kirke), Erling Birkedal (Nominasjonskomiteens liste), Lill Tone Grahl-Jacobsen (Åpen folkekirke) og Geir Lahnstein (Bønnelista).

Debattleder: Sigrid Rege Gårdsvoll.

BARN OG UNGE: Blir de som får konfirmasjonsundervisning i Den norske kirke ivaretatt godt nok, spør Nominasjonskomiteens liste. (TVL)

Norges største kristne barnearbeid

Hvordan følges barn og unge som deltar i trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke opp? Får de plassen de trenger, og blir kirken hjemmet deres? De fleste kirkevalgslistene sendte yngre kandidater til dyst da TVL bød opp til historienes andre nasjonale kirkevalgsdebatt.

Deltakere: Vegard Tysseland (Nominasjonskomiteens liste)

Debattleder: Sigrid Rege Gårdsvoll.

Hvor blir det av Jesus?

Er Jesus synlig nok i Den norske kirke, spør Bønnelista under kirkevalgets tredje debatt. Spørsmålet åpner for viktige refleksjoner, latter og temperatur for de fremmøtte debattantene.

Deltakere: Jo Hedberg (Bønnelista), Kåre Hegle (Frimodig kirke), Inger Johanne Aas (Åpen folkekirke) og Harald Hegstad (Nominasjonskomiteens liste).

Debattleder: Dana Wanounou.

Kirkens samfunnsrolle

Skal kirken prioritere arbeid for å styrke familien, eller vil det fremmedgjøre de enslige og ensomme som støtter seg til Den norske kirke? spør Frimodig kirke. Dette, og flere andre viktige samfunnsspørsmål er oppe til diskusjon i årets siste kirkevalgsdebatt. Den kan du se se fredag klokken 20.30 på TVL.

Deltakere: Gard Sandaker-Nielsen (Åpen folkekirke), Grete K. Framgarden (Nominasjonskomiteens liste) Truls Olufsen-Mehus (Bønnelista) og Jostein Ådna (Frimodig kirke)

Debattleder: Dana Wanounou.