Baptistsamfunnet skifter navn

Denne helgen er Baptistsamfunnet samlet til landsmøte i Ålesund. En av sakene som er til behandling, er navneskifte på kirkesamfunnet.

Da forslaget ble fremmet av hovedstyret for landsstyret i fjor, fikk det ikke tilstrekkelig stemmer. Nå har det fått gjennomslag: Fra nyåret skal Det norske baptistsamfunn hete Baptistkirken Norge.

Det ble vedtatt av landsmøtet fredag. Da landsmøtet gikk til votering ble det avgitt 156 stemmer. 144 av disse var til støtte for forslaget, skriver Dagen, som først omtalte saken.

Hovedstyret mener det nye navnet vil kunne synliggjøre at Baptistsamfunnet er en kirkelig retning.

«Det er en god ting at navnet som brukes på vår kirkefamilie kommuniserer at en representerer kirker. Det er ikke innlysende for alle at baptist er en kirkelig retning. Med kirken i stedet for samfunn som andre ledd bak baptist sikrer en forståelse av at det dreier seg om kirker», skriver de i sakspapirene.

Videre mener de ordet «kirke« er å foretrekke framfor «menighet», som de de mener er «langt mer internt, snevrere og begrensende». «Det kommuniserer i større grad et lukket fellesskap enn kirke gjør», skriver de.

