Torsdag var første dag i ankesaken mot den tidligere innenriksministeren og Kristemokraterna-lederen Päivi Räsänen, som står tiltalt for å ha brutt finsk straffelov i sin omtale av homofili og homofile.

Under rettsforhandlingene anklaget Räsänens forsvarsadvokat, Matti Sankoma, aktoratet for å fare med løgn i måten de gjenga riksdagsmedlemmets ytringer.

– Aktoratet legger det frem som om min klient skulle ha snakket om homofile som umoralske. Det har hun ikke gjort, sa forsvarsadvokat Sankoma ifølge avisen Hufvudstadsbladet.

Aktor Anu Mantila hadde like før hevdet at Räsänens uttalelser generelt, og en samlivspamflett fra 2004 spesielt, hadde krenket homofiles menneskeverd og ført til intoleranse, forakt og hat mot homofile. I pamfletten skriver Räsänen blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse».

– Det fornærmende i uttalelsene forsterkes av at de retter seg mot seksuell identitet, kjernen i å være menneske, sa aktor Mantila.

– Alle mennesker er syndige

Forsvarsadvokatens tolkning av pamfletten skilte seg sterkt fra aktoratets. Sankoma summerte budskapet som at alle mennesker har lik verdi, homofile er skapt av Gud og at alle mennesker er syndige.

Dette var et budskap Räsänen selv gjentok da retten ble hevet for dagen.

– Jeg er også syndig. Synd betyr ikke at man har mindre verdi. Hvis det var sant, ville hele konseptet med nåde bli kastet til siden, sa politikeren til et stort presseoppbud.

Tiltalen

Päivi Räsänen er tiltalt for å ha brutt den finske straffelovens paragraf 11–10 om «hets mot folkegrupper»

Räsänen ble frifunnet da saken gikk for tingretten i 2022, men den finske riksadvokaten anket frifinnelsen.

Politikeren står tiltalt for innholdet i en samlivspamflett fra 2004, et innlegg på sosiale medier i 2019 og et radioinnslag fra samme år.

Forskjellig syn på Twitter-melding

Aktorat og forsvar var også uenige om hendelsen som startet etterforskningen mot Räsänen, et innlegg på Twitter (nå X) fra 2019. Der kritiserte hun Den evangelisk-lutherske kirke i Finland for å være en offisiell «Pride-partner». Räsänen ba om svar på «hvordan Bibelen og kirkens lære passer sammen med at skam og synd trekkes fram som en grunn til stolthet».

– Homofili er altså ikke noe man skal være stolt over, men noe man skal skammes for, sa aktor Mantila.

Forsvarsadvokat Sankamo var helt uenig i denne tolkningen, og hevdet at det var en ytring som kritiserte Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, ikke homofile som mennesker. Forsvaret hevdet også at denne delen av tiltalen berørte trosfriheten og retten til å sitere Bibelen, da Räsänen hadde lagt ved et sitat fra Romerbrevet under tweeten hun nå står tiltalt for. Dette avviste aktoratet, som gjentok at det er selve teksten i Räsänens tweet hun står tiltat for.

– Det er ikke forbudt å sitere Bibelen i Finland, sa aktor Mantila.

Aktoratet ønsker en straff på 120 dagsbøter for Räsänen. De ønsker også at hun skal fjerne samlivspamfletten fra 2004 fra internett. De vil også at den finske rikskringkasteren Yle skal fjerne radioinnslaget «Hva tenkte Jesus om homofile?», hvor politikeren uttaler seg om homofile. Yle har motsatt seg dette, og mener å fjerne innslaget ville stride mot ytringsfriheten.

