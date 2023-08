Mener hovedstyret ikke går langt nok i homofilispørsmålet: Fronter strengere forslag

På fredag samles Det Norske Baptistsamfunn (Baptistsamfunnet) til landsmøte i Ålesund.

En av sakene på agendaen er samlivsetikk.

I vår kom det en utredning om temaet, utarbeidet av et etisk-teologisk fagråd, oppnevnt av hovedstyret i kirkesamfunnet.

I rapporten blir Baptistsamfunnet anbefalt å fastholde sitt syn på ekteskapet «som Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne».

– Vi synes rapporten er bra, tydelig og solid. Derfor er vi skuffet over at hovedstyret ikke er tydeligere i sitt forslag til vedtak.

Det sier Magnar Mæland. Han har tidligere vært både generalsekretær og hovedstyreleder i Baptistsamfunnet.

Fremmer motforslag

Da hovedstyrets forslag til vedtak ble kjent, opplevde han at mange tok kontakt og meldte om den samme skuffelsen. Derfor har han i samarbeid med 24 andre delgater nå fremmet et motforslag.

– Minst like mange delegater har signalisert at de vil støtte forslaget, sier Mæland, som mener det er omtrent to hundre delegater som kommer på landsmøtet.

I hovedstyrets forslag står det blant annet at kirkesamfunnet «ikke bør godkjenne pastorer som lever i likekjønnet samliv. Heller ikke de som velges til menighetens ledelse (menighetsråd) bør leve i likekjønnet samliv».

Flere mener ordet bør bør byttes ut.

– Bør vil de fleste oppfatte som et godt råd, mener Mæland.

Dette er motforslaget

«Det Norske Baptistsamfunn fastholder sitt syn på ekteskapet mellom en mann og en kvinne som Guds gode ordning for samliv. Med bakgrunn i dette godkjenner ikke Baptistsamfunnet pastorer som lever i likekjønnet samliv.

Dette standpunktet tas inn i hovedstyrets retningslinjer for ansettelsesrådet, jfr vedtektenes § 12,b og inngår i Det Norske Baptistsamfunns forståelse av baptistisk tro og ordning, jfr vedtektenes § 2.

Heller ikke de som velges til menighetens ledelse (menighetsråd) skal leve i likekjønnet samliv. Vi understreker viktigheten av å møte alle mennesker uansett seksuell legning med omsorg og varme.

Dersom en menighet ikke følger dette vedtaket, anses de som suspendert fra baptistsamfunnets demokratiske prosesser inntil de igjen følger den praksis som Det Norske Baptistsamfunn har vedtatt.

Hovedstyret bes om å utarbeide et forslag til vedtak og vedtektsendringer for en ordning med suspensasjon til landsmøtet i 2024.»

Åpner for suspensjon

Jan Helge Hindenes går ett skritt videre og kaller ordet bør «ubrukelig i en slik sammenheng».

Hindenes er forstander i Bergen baptistmenighet, som er en av de største menighetene i kirkesamfunnet.

– Når jeg sier ordet bør er ubrukelig har det med alvorlighetsgraden i saken. Bør får ikke frem tydelig nok at både nåværende og kommende menigheter må være forpliktet til å innrette seg etter dokumentets tydelige språk, sier han, som understreker at dette er hans personlige oppfatning av saken.

Han er tydelig på at han vil stille seg bak Mæland sitt motforslag. Han mener dette er det som skal til for å få ro i kirkesamfunnet.

– Nå har vi holdt på med denne saken i så mange år, med utsettinger etter utsettinger. Folk er så leie nå at de snart ikke orker å snakke mer om det, mener bergenspastoren.

Mæland forteller at det i motforslaget i stedet for bør står at man «ikke godkjenner» pastorer og menighetsrådsmedlemmer som lever i homofilt samliv.

I tillegg har man lagt til en del to i forslaget som innebærer at de menighetene som ikke innretter seg etter dette kan suspenderes.

Valgte lesbisk kvinne inn i menighetsrådet

I vår, da rapporten om likekjønnet samliv kom, kritiserte Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet den.

I 2019 valgte menigheten en lesbisk kvinne inn i menighetsrådet sitt, i strid mot kirkesamfunnets vedtak fra 2000 om at homofil praksis ikke er forenelig med lederstillinger.

Svinning skulle gjerne sett en mer inkluderende holdning til menigheter som konkluderer annerledes enn flertallet.

– Vi mener menighetene må kunne leve med forskjellige meninger og praksis, sa han den gang.

Vårt Land har ikke lykkes å få en ny kommentar fra Svinningen.

– Mæland, kan dere ikke leve med at man mener ulike ting i denne saken?

– Jo, vi kan leve med ulike syn og meninger. Men å ha ulik praksis blir vanskeligere. Da blir vi fort «et rike i strid med seg selv», som det står om i Bibelen, sier Mæland.

– Grundig arbeid

Fredrik Krunenes er hovedpastor i Oslo Sentrum Baptistkirke. Han ønsker ikke å stille til intervju men skriver i en melding at han mener fagrådet har gjort et grundig arbeid.

– Jeg ser frem til god dialog på landsmøtet til helgen, skriver han videre.