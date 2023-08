Sangprogram på NRK får Medierosen 2023

Prisen, som deles ut av organisasjonen Tro & Medier, blir overrakt under et frokostseminar i Oslo 13. september.

Tro & Medier har bedt publikum stemme på seks kandidater plukket ut av en jury, og det var Alle tiders sanger som etter to uker fikk flest stemmer.

«Tro & Medier ønsker å heie frem det gode i mediene, og har siden 2005 delt ut prisen Medierosen hvert år til en medieaktør som bidrar til gode verdier og/eller kristen tro i mediene», står det i en kunngjøring fra organisasjonen.

– Traff en nerve

– Det er ingen tvil om at Alle tiders sanger traff en nerve hos folk. Det opplevde vi på alle tilbakemeldingene vi fikk. De klarte å kombinere god musikk, godt budskap og sterke historier fra de medvirkende på en måte som berørte. Dette håper vi å få se mer av, sier daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier.

NRK uttrykker glede over tildelingen.

– Vi er veldig takknemlige for å motta prisen. Programmet fra Nashville var et fint tilskudd i pinsen, og det er hyggelig at publikum satte pris på tilbudet, uttaler programinnkjøper i NRK, Fredrik Færden, ifølge meldingen fra Tro & Medier.

– En anerkjennelse

Også i produksjonsselskapet TV Inter er de glade for rosen:

– Vi opplever dette som en anerkjennelse av at kristen sang og musikk er noe som engasjerer og skaper begeistring. Dette er også en stor oppmuntring for TV Inter som har produsert programmet i samarbeid med TBN Nordic, sier daglig leder Einar Matre.