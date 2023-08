Slutter i Normisjon, blir forlagsredaktør

Bø har i denne omgang jobbet i to og et halvt år i Normisjon, men har til sammen tolv og et halvt år bak seg i misjonsorganisasjonen. Hennes neste arbeidsgiver blir IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

Hun tiltrer den nye stillingen i IKO 1. oktober.

Bø har tidligere vært utsending i fem år for Normisjon til Kaukasus og jobbet like lenge ved Danvik folkehøgskole i Drammen hvor hun bidro til å få etablert en forfatterlinje i 2004.

Samme år utga hun sin første roman, Historien om Henrik Wiklunds barnebarn, mens hun i 2008 utga barneboka Selma og dagen som ble grå. Siden er det blitt fire romaner til.

Hun debuterte som sakprosaforfatter i 2018 med pilegrimsboka Vandring. I fjor kom boka Trosreiser - fortellinger og funderinger om veien, sannheten og livet som hun skrev sammen med Espen Ottosen.

– Rik læringsmulighet

– Det er et lite sprang fra kommunikasjons- og markedsarbeid i en organisasjon til det skjønnlitterære. Trekkes du mest til det siste?

– Jeg er veldig glad i kommunikasjonsarbeid, og det har vært en rik læringsmulighet og en spennende reise å jobbe i Normisjon, men forfatterskap er en del av hjertet mitt og har lenge vært en del av min livsreise. Det er snart 20 år siden min første bok, og å gi ut nye bøker er en viktig del av den jeg er. Nå skal jeg jobbe med manuskripter i troslandskapet, primært skjønnlitterære tekster, sier Victoria Bø til Kristelig Pressekontor.

De siste par åra har hun vært orientert mer mot sakprosaen og både skrevet en bok om bønn og bidratt til en annen om kjente menneskers trosreise.

– Men du vil tilbake til det skjønnlitterære?

– Jeg er svært glad i skjønnlitteraturen og håper å jobbe fram en ny roman. Jeg gleder meg også til å jobbe med andres tekster, spesielt stoff som er rettet mot barn og unge. Det er en viktig del av IKOs oppdrag, sier Bø og slår et slag for tekster på ikke-digitale flater:

– Vi trenger den langsomheten som en bok gir, og bøker er en god arena for trosformidling. Det er mye bra med den raske digitale tidsalderen, men det er også mye fint med boken og langsomheten som leseren kan møte forfatteren i.

– Tar tid

– Er den nye romanen rett rundt hjørnet?

– Nei, romanskriving tar tid, så jeg regner med å jobbe med manus en stund, sier Bø som ikke er redd for at en krevende stilling hos IKO skal gjøre det vanskelig å være forfatter i tillegg.

– Jeg har klart å kombinere forfatterskapet mitt før med mange ulike stillinger, men i den nye jobben får jeg tekstarbeid og litteratur som en kjernedel av jobben.

Bø vokste opp i Fredrikstad og er utdannet statsviter fra London School of Economics. Hun har forfatterutdanning fra Bø i Telemark (nåværende Universitetet i Sørøst-Norge) og har utenom romanene sine, publisert en barnebok og tre sakprosabøker.

Hun har også sittet i styret for Den norske Forfatterforening og har holdt skrivekurs i en årrekke.