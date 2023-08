Seks bispekandidater i Sør-Hålogland er silt ned til tre. Etter en rådgivende avstemming ble det fredag klart at Hallgeir Elstad, Anne Skoglund eller Svein Valle kan bli den neste biskopen i bispedømmet.

Elstad stor øverst på listen. 58-åringen er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet (TF) på Universitetet i Oslo.

– At Elstad har fått flest stemmer er uttrykk for et ønske om en biskop med den kompetansen han bringer med seg. Han har et sterkt votum fra alle gruppene. Han forener det akademiske med lokal tilknytning og presteerfaring.

Det sier Aud V. Tønnessen, som er også er professor på TF.

Hun påpeker at det tidligere har skjedd at en etternominert kandidat ender som biskop, og nevner Sigurd Oseberg som var biskop i Tunsberg mellom 1990 og 2002.

Elstad var nemlig ikke blant de opprinnelige fem kandidatene som ble nominerte av bispedømmerådet. Han ble etternominert gjennom en underskriftskampanje.

Hallgeir Eldstad ØVERST PÅ LISTEN: Hallgeir Elstad er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultetet (TF) på Universitetet i Oslo. I en rådgivende avstemning står han øverst på listen over kandidater som kan bli den neste biskopen i Sør-Hålogaland. (Privat)

– Kjenner hvor skoen trykker

Tønnessen melder seg selv «inhabil», i og med at hun kjenner Elstad godt, men vil likevel trekke han frem som sin favoritt til stillingen.

– Han vil bli en veldig god biskop. Han vil bringe inn en akademisk kompetanse som jeg ikke ser i bispekollegiet i dag, og hans formidlingsevne er stor, sier Tønnessen.

Hun sier Elstad fortsatt tar på seg mange oppgaver og vikariat som prest, selv om han jobber som professor til vanlig.

– Og ved den rekrutteringskrisen man står ovenfor tror jeg også det å få noen inn noen i bispekollegiet som kjenner hvor skoen trykker fra et utdanningssteds perspektiv vil være gull for Den norske kirke.

Teolog og professor ved Nord universitet, Idar Kjølsvik, er også full av lovord om Elstad:

– Hallgeir har en fin kombinasjon av at han kjenner landsdelen godt, da han kommer derfra. Han har også en utdanning og erfaring som bispekollegiet trenger.

I tillegg har han verdifull presteerfaring, påpeker han.

– Det er fort gjort å miste taket på presteferdighetene når man jobber i akademia, men de har han ivaretatt.

Overraskelsen

Kjølsvik synes Elstad hele tiden har vært en opplagt kandidat til bisperollen i Sør-Hålogaland.

– Men han ble altså ikke tatt med av bispedømmerådet. Det er et kraftig signal. Så oppstår det en grasrotbevegelse og han kommer inn igjen og gjør en veldig god figur, kommenterer han.

– Er det noe ved resultatet av avstemmingen som overrasker deg?

– Ja, at ikke Kristine Sandmæl ble med videre. Hun har lenge vært en opplagt bispekandidat. Jeg hadde nok tippet at det var hun som fikk flest stemmer.

Sandmæl har blant annet har vært leder for Mellomkirkelig råd. Hun har også vært synlig i media, både lokalt og sentralt, påpeker han.

– Av alle bispekandidatene var hun den som er mest kjent i folket, mener Kjølsvik.

---

Bispenominasjon i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene presenteres.

Alle stemmeberettigede avgir stemme.

De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---

Samisk kompetanse

Aud Tønnessen tror alle de tre kandidatene vil kunne fylle rollen som biskop på en god måte, men påpeker at de har ulike styrker og erfaringer.

– Det er veldig interessant å se at Skoglund har hatt veldig mange ulike stillinger innenfor Den norske kirke. Spesielt i disse dager når man snakker mye om samarbeid mellom linjene.

Tønnessen refererer til den lange debatten om kirkelig organisering de to ulike arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

Skoglund har jobbet blant annet som stiftsdirektør, prost, diakon, sokneprest, kirkefagsjef og kapellan.

– Et annet særtrekk ved henne er den samiske kompetansen. Hun har tatt utdanning innenfor det, men har også jobbet mye i Nord-Hålogaland og både her og i Sør-Hålogaland er det en veldig aktuell problemstilling, sier Tønnessen.

– Samlende profil

Svein Valle kjenner hun lite til, men erfaringen som både studentprest og som domprost i Bodø mener hun vil komme godt med.

– Og i og med at han også har fungert som biskop i Sør-Hålogaland en god del den siste tiden må han ha markert seg godt, i og med at han får så mange stemmer.

Idar Kjølsvik har tidligere snakket varmt om Valle som bispekandidat.

– Han kjenner bispedømmet godt og har en samlende profil og relevant erfaring, uttalte Kjølsvik til Vårt Land i mars. Han trakk blant annet fram jobben Valle har hatt som studentprest ved Nord universitet.