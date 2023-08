Prost møtte isolerte etter ekstremværet: – Viktig å vise at vi bryr oss 

– Som prost synes jeg det er viktig å vise at vi bryr oss om hvordan befolkningen har det, sier Torstein Lalim, prost i Nedre Romerike prosti, med sete på Lillestrøm.

I fylket hans har ekstremværet «Hans» satt sitt preg. Onsdag er langt over 500 personer evakuert i Viken fylke, hvorav 100 av dem befinner seg i Lillestrøm kommune, opplyser Statsforvalteren til NTB.

I kommunen har elva Leira skapt flom og tettstedet Asak er avskåret fra omverdenen, skrev NRK på tirsdag.

Samme dag ble Lalim kontaktet av ordføreren i kommunen, Jørgen Vik. Han ønsket at prosten skulle være med til Asak på et folkemøte for å hilse på og trygge de isolerte, forteller Lalim.

Der står nå 1.000 mennesker uten veiforbindelse. For å komme seg til bygda måtte derfor følget ta en omvei til fots.

– Sammen med ordfører, flere andre representanter fra kommunens toppledelse og lokale journalister måtte vi ta oss gjennom en sti i skogen, sier han.

– Stor frustrasjon

Ifølge Lalim var over 300 innbyggere til stede på folkemøtet i gymsalen på Asak skole. Der var frustrasjonen blant innbyggerne stor.

– Jeg gikk rundt og snakket med folk, både kjente og ikke kjente. Det var nok først og fremst frustrasjon og til dels sinne som kom til uttrykk, men også bekymringer. Flere var bekymret for om de ville klare å komme seg på jobb. Bekymringene handlet også om å skaffe seg mat, medisiner og hjemmetjeneste, sier Lalim.

Størst var imidlertid frustrasjonen over den brutte veiforbindelsen, er Lalims inntrykk.

– Flere hadde ikke tillit til om veivesenet kjente de lokale forholdene godt nok. Særlig bøndene, men også noen av de andre, kunne ikke skjønne hvorfor de ikke bare kjørte på med pukk og fyllmasse og laget en vei, selv om det er en del vann der, forteller han.

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik uttalte til NRK på tirsdag at Viken fylkeskommune nå er ute på befaring for å se på midlertidige veiløsninger.

– Ble innelåst

– Hvordan vil du beskrive forholdene på Asak nå?

– Det er først og fremst mye vann som er synlig, men det er ingen store ødeleggelser. Asak er vant til at hovedbrua og den store elva Leira ødelegger framkommeligheten, gjerne et par ganger i året. Men da har de en omkjøringsvei, hvor de kjører nordover til bygda Frogner. Det som er spesielt denne gangen, og som ikke har skjedd siden 1987, er at en den litt mindre elva Jeksla også gikk utover sine bredder. Dermed ble de helt innelåst, sier Lalim.

Han forteller at Den norske kirke er representert i kommunens beredskapsteam. I tillegg har de flere diakoner og prester som kan kontakts ved behov.

– Hva sier du til de som er isolerte som følge av ekstremværet?

– Jeg er opptatt av hvordan de har det, og sier at jeg håper at situasjonen vil være av kort varighet. Jeg gir også uttrykk for forståelse for deres frustrasjon og utålmodighet. Jeg ville selv følt meg ille til mote dersom jeg hadde vært stengt inne og ikke kom meg noe sted.

– En klar solidaritetsvilje

– Er det noen historier som har gjort spesielt inntrykk på deg i møte med innbyggerne?

– Det var noen som fortalte om en nabo som levde litt fra hånd til munn. Han dro på butikken og kjøpte det han trengte, spiste det opp – og så var kjøleskapet tomt. Det var derfor noen som ønsket å vise hensyn ved å høre om han hadde det han trengte i denne situasjonen, forteller Lalim.

Han mener historien illustrerer det han opplever som en sammensveiset bygd.

– Asak er en bygd hvor man kjenner naboene sine. Det er ingen upersonlig drabantby, men et godt og varmt og til dels ressurssterkt samfunn. Jeg fornemmer en klar solidaritetsvilje til å bry seg.

