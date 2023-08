Stenger stavkirker på grunn av skredfare

Etter ett døgn med ekstremværet «Hans», kommer det inn meldinger om jordras, stengte veier og jernbaner og oversvømmelser flere steder i Sør-Norge.

Farevarslet for skred er også blitt endret fra oransje til rødt i området hvor Uvdal, Nore og Torpo stavkirke ligger. Det gjør at disse holdes stengt tirsdag, kan Merete Winness, leder for museums- og eiendomsavdelingen i Fortidsminneforeningen fortelle.

– Vi velger å holde stengt for å redusere sjansen for skade på besøkende om et jordskred skulle inntreffe, sier Winness tirsdag morgen.

Foreningen eier 8 av de 28 stavkirkene i Norge. I går lå seks av disse innenfor det området som var utsatt for oransje skredfarevarsel. I dag ligger tre av dem innenfor det røde området.

Ikke tatt skade

I går uttrykte Winness at de var mest bekymret for Uvdal stavkirke, ettersom den lå mest utsatt til.

I dag kan tilsynshaver Ottar Huseby fortelle at stavkirka ikke har tatt skade av det siste døgnets nedbør, og at det heller ikke er flombekker som har brøytet seg frem på området rundt den.

Winness kan fortelle at Fortidsminneforeningen har tett kontakt med tilsynshaverne i de åtte stavkirkene de eier, og at stavkirkene ikke har tatt skade av uværet det siste døgnet.

Få meldinger om skader på kirkebygg

Mange av kirkene som var mest utsatt for ekstremværet, både i form av regn- og skredfare, lå i Hamar bispedømme. Mandag besluttet de seg for å sette ned krisestab, men tirsdag morgen virker det som om natten har gått rolig for seg.

– Jeg har vært i kontakt med beredskapssjefen vår, og han har ikke mottatt varsel om skader ennå. Så får vi bare følge med videre, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme til Vårt Land tirsdag morgen.

Heller ikke i Asker er det meldt om skader på kirkebygg som følge av «Hans».

– Vi har ikke fått noen varsel om skader på kirkelige bygg. Men i gjør fortløpende risikovurdering når det gjelder gravferder, og har utsatt enkelte arrangementer, sier John Grimsby, kirkesjef i Asker kirkelige fellesråd.

Han forteller at to kirker har tatt inn vann gjennom taket, men at det ikke er snakk om alvorlige lekkasjer.

Heller ikke i Tunsberg bispedømme har de mottatt varsel om skader på gravplasser eller kirkebygg mandag morgen.

– Vi har ikke fått inn noen meldinger foreløpig, men vi avventer situasjonen. I Hallingdal er det varslet at det kan bli farlig utover dagen, sier Eigil Morvik, stiftsdirektør i Tunsberg.

