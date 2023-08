Onsdag morgen er Den norske kirkes 116 øverste tillitsvalgte forventet tilbake på sine respektive arbeidsplasser, studier og hjemsted.

Men mandag morgen ser det mørkt ut for at dette skal la seg gjennomføre for mange av de fremmøtte. Ekstremværet «Hans» er forventet å treffe Sør-Norge mandag, melder flere norske medier.

Det er meldt kraftig nedbør og Meterologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for deler av Sør-Norge. Det betyr at situasjonen anses som ekstrem.

Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste de siste 25 årene, melder Meterologisk institutt.

Togene står

Mange delegater har planlagt å reise hjem med tog fra Trondheim tirsdag. Men både Dovrebanen og Rørosbanen er fra mandag morgen stengt.

Søndag kveld tok kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen ordet på slutten av møtedagen:

– Vi har nå fått opplyst at togene står mandag og tirsdag.

Hun kunne imidlertid betrygge delegatene om at de får bli på hotellet der Kirkemøtet finner sted, Scandic Nidelven, til og med onsdag.

For noen var ikke det aktuelt.

Ber folk vente med å bestille hjemreise

I en epost til Vårt Land opplyser Kirkerådets administrasjon at det foreløpig har kommet inn én permisjonssøknad grunnet uværet.

Avinor har skrevet på Facebook at man må regne med forsinkelser i flytrafikken.

Vad Nilsen påpekte at man har tett kommunikasjon med kirkens reisebyrå, og at man vil komme med fortløpende informasjon om situasjonen videre.

Foreløpig ble Kirkemøtets medlemmer bedt om å avvente med å bestille nye biletter hjem.

Vårt Land følger utviklingen videre fra Trondheim.

---

Kirkemøtet 2023

Kirkemøtet er det øverste demokratiske organet i Den norske kirke, som møtes en gang i året. Møtet omtales ofte som «Den norske kirkes storting».

Til sammen er det 116 stemmeberettigete som samles under årets møte på Scandic Nidelven i Trondheim, 4.–8. august.

Kirkemøtet består av 77 leke medlemmer som representerer sine respektive bispedømmeråd. Dette er de demokratisk valgte representantene, som ble valgt i ved kirkevalget i 2019.

I tillegg består møtet av 22 representanter for prester og leke kirkelig tilsatte, som er valgt av henholdsvis prestene og de leke tilsatte i bispedømmene. Landets 12 biskoper, leder for Samisk kirkeråd og tre samiske representanter, samt én representant for Døvekirken møter også med stemmerett.

Kirkerådet er kirkas øverste organ mellom kirkemøtene, og forbereder sakene i forkant. Kirkerådet innstiller også på forslag, men Kirkemøtet står fritt til å stemme imot disse.

---