Stadig flere dansker vil bekrefte ekteskapsløftene på nytt

I Danmark ønsker stadig flere å avholde en ny seremoni for å bekrefte tidligere inngåtte ekteskapsløfter en gang til.

Det skriver den danske avisen Kristeligt Dagblad.

Fenomenet har lenge vært tradisjon i forbindelse med markering av sølvbryllup og gullbryllup, men nå vil flere og flere gjøre det allerede etter få års ekteskap.

Cecilie Hother og ektemannen Thomas Gregers Honoré har gitt hverandre sitt ja hele tre ganger. Hother synes de tre opplevelsene har hatt en betydelig positiv effekt på ekteskapet, alle sammen:

– Utover at vi husker hvorfor vi har sagt ja til å tilbringe livet sammen, så har vi opplevd å sveve på en rosa sky i ettertid, forteller hun til Kristeligt Dagblad.

«Nesten-vielse»

Prest i Tagensbo kirke i København, Mads Graves Pedersen, forteller at han har holdt flere seremonier for par som ønsker å gi hverandre sitt ja på nytt.

Det kan ligne på en vanlig vielse, men har likevel noen mangler:

– Forskjellen er at man innleder med å bekjentgjøre at paret allerede er viet, sier han til den danske avisa.

Spørsmålene fra prest til «brudepar» er også kortere enn ved vanlig vielse. Man utelater spørsmålet om hvorvidt man ønsker å ta den andre parten til ektemann eller hustru, men man skal fremdeles svare ja til å elske og ære sin partner i medgang og motgang.

Hvis vi fortsetter å være så opptatt av valg, tror jeg det kan være behov for å gjenvelge hverandre — Mads Graves Pedersen

Pedersen tror det kommer til å bli enda større pågang i fremtiden, og peker på at det å ta personlige valg er avgjørende i dagens moderne samfunn:

– Hvis vi fortsetter å være så opptatt av valg, tror jeg det kan være behov for å gjenvelge hverandre og vise tydelig at man ikke bare ble gift i slutten av 20-åra eller starten av 30-åra, men at man vil ha hverandre fortsatt og derfor tar en tur til kirken hvert femte år, sier han til Kristeligt Dagblad.

Anledning til takknemlighet

Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, forteller til Vårt Land at hun har holdt én seremoni der et par ønsket å bekrefte ekteskapsløftene sine på nytt. Det ble en seremoni på deres premisser og i tett dialog med dem, sier hun.

– Vi tok bort det som har med sivilrettslig innhold å gjøre, og la til innhold, både tekst og musikk, som paret ønsket å ha med, forteller Finnset.

Verken hun eller Kirkerådet i Den norske kirke har kjennskap til hvorvidt det er en økning i norske par som vil fornye eller bekrefte løftene.

– Men det er jo en fin mulighet som kanskje flere skulle bruke, sier Finnset.