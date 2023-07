NRK Rogaland forteller lørdag om konflikten som er oppstått.

Vinduer i menighetsbygg blir også skitne. Det var de blitt april i Hafrsfjord i Rogaland og det var tid for vårrengjøring

Daglig leder i Hafrsfjord menighet Eli Dorthea Taunton sendte derfor en e-post til renholdsfirmaet Ren Glede Renhold:

«Jeg vil gjerne bestille utvendig vask av alle vinduer i begge etasjer på Hafrsfjordsenteret … Kan jeg få et pristilbud på jobben?», skrev hun.

Samme dag som Taunton spurte firmaet om de kunne ta på seg utvendig vask av vinduene, fikk hun svar om at de måtte takke nei.

Ber om forståelse

I e-post-utvekslingen, som NRK og Vårt Land har fått innsyn i, skriver firmaet:

«Av hensyn til noen av våre ansatte ønsker vi å holde oss strengt nøytrale både religiøst og politisk … Ber om forståelse for dette, og håper det løser seg for deg på et annet vis».

– Det oppleves ganske merkelig at et kundeforhold med et profesjonelt firma ikke ble akseptert. Spesielt når vi ikke ba de være med på noen religiøse aktiviteter eller arrangement, sier Taunton til NRK.

Sa opp firmaet

– Jeg visste om firmaet fordi jeg var privatkunde der. Da jeg fikk e-posten om avslag, sa jeg også opp mitt private kundeforhold der, forteller Taunton til Vårt Land.

– Jeg er jo kristen, kan de da vaske mitt privathus, men ikke der jeg jobber? spør hun seg.

– Jeg syntes det var problematisk at de plukket ut kunder etter visse kriterier. Jeg ønsker derfor ikke å støtte deres standpunkt ved å være kunde hos dem.

Svaret fra Ren Glede Renhold var at det selvsagt var opp til henne.

I en e-post skrev daglig leder Steffen Fiskå:

«Det er absolutt ikke intensjonen å diskriminere, men å ta hensyn til at arbeid på religiøse bygninger bryter med samvittigheten hos noen – meg selv inkludert.

Så jeg beklager at det ikke faller i smak, men jeg kan ikke gjøre noe med det.»

Vil ikke akseptere slike holdninger

Taunton forteller at det var viktig for henne å melde fra om saken.

– Jeg synes det er viktig at vi melder det inn fordi vi ikke kan akseptere slike holdninger i samfunnet. At vi ikke kan bli vurdert fordi vi er en menighet er diskriminering, mener hun.

Taunton forteller at alle hun snakker med synes det er en forunderlig sak og at de blir overraska over at vi opplever det fra en profesjonell aktør.

Daglig leder i Ren Glede Renhold Steffen Fiskå ønsker ikke å kommentere Taunton sine utsagn eller saken for øvrig overfor Vårt Land.

Meldte fra

Taunton meldte så fra om sakene til kirkevergen i Stavanger kirkelige fellesråd, som igjen varslet KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.

KA valgte å klage inn renholdsfirmaet til Diskrimineringsnemnda, på grunn av diskriminering av religion og livssyn.

Vårt Land har fått tilsendt klagen, som er signert av avdelingsdirektør/advokat Ingrid B. Tenfjord i KA.

– Ikke stor praktisk betydning, men prinsipielt viktig

Tenfjord sier at den praktiske betydningen av firmaets tilnærming ikke er så stor, ettersom det finnes mange vaskebyråer.

– Likevel er det viktig for KA og kirken i Stavanger å få slått fast at næringsdrivende ikke kan diskriminere kunder på bakgrunn av tro, like lite som de kan diskriminere kunder på bakgrunn av kjønn, alder, legning, politisk ståsted eller annet, understreker hun.

KRITISK: Avdelingsdirektør og advokat Ingrid B. Tenfjord i KA har sendt klage til Diskrimineringsnemnda om renholdssaken. (Geir Anders Rybakken Orslien)

Tenfjord frykter at det kan bli en praksis som sprer seg i det skjulte, som kan ramme både kirkesamfunn og livssynssamfunn.

– En slik utvikling ønsker vi ikke, og vi velger derfor å klage saken inn til Diskrimineringsnemnda. Vi håper nemnda vil si tydelig fra om at dette er i strid med loven.

KA ber derfor Diskrimineringsnemnda om å fatte vedtak om at Ren Glede Renhold brutt på diskrimineringsregelverket.

Vil ikke kommentere

NRK har lagt fram saken overfor daglig leder i Ren Glede Renhold. Han ønsker ikke å kommentere e-postene, som både NRK og Vårt Land har fått innsyn i. Videre sier han at han ikke er kjent med klagesaken hos Diskrimineringsnemnda og at firmaet ikke drøfter interne saker i NRK.

Assisterende direktør Kristine Sandven i nemnda bekrefter overfor NRK at de at mottatt klagen. Hun sier det vil trolig vil ta flere måneder før saken er ferdigbehandlet.

Taunton i Hafrsfjord menighet forteller til NRK at vinduene nå er vasket, men at hun likevel håper at nemnda gir tilbakemelding om at avslag på bakgrunn av religion og politisk tilhørighet ikke er greit.

