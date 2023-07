Svak krone skaper dyr misjon: – Det er klart vi merker det

– Svak krone betyr større kostnader for oss som driver utenlands. Det er klart vi merker det, sier Morten Ivar Pettersen, konstituert leder i økonomiavdelingen til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Men til tross for prisøkninger i flere av Misjonssambandets misjonsland og svak krone i forhold til utenlandske valutaer, forteller Pettersen at organisasjonen har hatt et godt økonomisk år så langt i 2023:

– Vi har hatt en økning på ni millioner i gaveinntekter, hvorav halvparten kommer fra gjenbruksbutikkene. Det er vi svært takknemlige for, sier Pettersen.

Han forteller at de fremover vil fokusere på å opprettholde aktiviteten i de landene de har misjonsarbeid:

– Vi har ikke vurdert verken nedskjæringer eller opptrappinger. Fokuset nå ligger på å opprettholde det arbeidet vi har.

– Har dere fått tilbakemeldinger på at utenlandsmisjonærene har det tøft økonomisk?

– Ingen av våre misjonærer har meldt inn det, men vi har fått signaler om at det er strammere enn før, forteller han.

Høyere i Japan enn i Etiopia

Pettersen forteller at Misjonssambandet lønner utenlandsmisjonærer etter en 25/75-modell: 25 prosent av inntekten følger det offentlige lønnsregulativet i Norge, mens 75 prosent blir indeksregulert etter FNs indeks for kjøpekraft i de ulike landene. Det betyr at kostnadsnivået i landene misjonærene reiser til påvirker utbetalingen.

Det vil eksempelvis si at en misjonær i Japan får høyere lønn enn en misjonær utsendt til Etiopia.

– Vi har et utvalg som regulerer lønningene omtrent tre ganger i året. Da ser man på hvordan FNs indeks for kjøpekraft har forandret seg i de landene der vi har misjonærer og regulerer 75 prosent av utbetalingen deretter, forklarer Pettersen.

MERKBART: Morten I. Pettersen i Norsk Luthersk Misjonssamband sier at svak, norsk krone øker utgiftene til organisasjonen som har misjonærer i 15 ulike land. (Misjonssambandet)

Økonomiske forpliktelser

Etter sommeren skal utvalget trolig møtes på nytt for å vurdere den økonomiske situasjonen i Norge og misjonslandene.

Årsaken til at den resterende fjerdedelen av inntekten ikke reguleres av misjonslandets kostnadsnivå, er at misjonærene kan ha økonomiske forpliktelser også på hjemmebane:

– Noen har kanskje et huslån eller andre forpliktelser i Norge, sier han.

Utsendte i Misjonssambandet mottar lønn på trinn 42–54 i Statens lønnsregulativ. Utgangspunktet for årsinntektene til misjonærene ligger følgelig mellom 450.000 og 530.000 kroner, men 75 prosent av beløpet justeres altså etter misjonslandets kostnadsnivå.

– Merkbart svekket kjøpekraft

Også i Det norske misjonsselskap (NMS) merker de at krona er svak:

– Vi har fått høyere kostnader enn vi har budsjettert med. Det gjelder både prosjektstøtte som våre samarbeidspartnere innvilger i lokal valuta, og utgifter til kontorer og ansatte i ulike land, sier leder i NMS økonomi, Kari Anne Salte.

Også NMS bruker internasjonale indekser for å justere lønn etter kostnadene i misjonslandene, men Salte viser til at indeksen har noen svakheter:

– Den tar hensyn til kostnadsnivå og inflasjon i de enkelte land, men fanger ikke godt nok opp effekten av svak kronekurs. I noen land hvor vi har utsendinger resulterer dette i merkbart svekket kjøpekraft for våre misjonærer.

---

Utenlandsmisjon i Misjonssambandet

Hatt misjonsarbeid i Kina siden 1891.

Utvidet arbeidet til å omfatte flere land i 1949.

Har i dag 125 utenlandsmisjonærer fordelt på om lag 15 land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

---