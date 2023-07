Kirkerådslederen: – Alle vet at det å leve sammen kan være veldig vanskelig

– Av og til kan det gå i stykker. Men jeg tror alle som gifter seg gjør det med tanke på «til døden skiller dem». Kjærligheten har evighetens perspektiv, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Til tross for at Raaum er i livets andre ekteskap, er hun uenig med danske teologer som vil erstatte «til døden skiller dere» med «til livet skiller dere» i vigselsliturgien.

Den tidligere danske soknepresten Helene Reingaard Neumann peker på at en omformulering av vigselsliturgien er mer imøtekommende overfor realiteten – nemlig at omkring halvparten av dem som inngår ekteskapsløfter, ender opp med å bryte dem.

– Det er et forsøk på at ta skilsmissene alvorlig, fortsatte Kirstine Helboe Johansen, lektor i teologi på Aarhus universitet.

Ikke avskrekket

Kirkerådsleder Raaum, på sin side, tror ikke ny vigselsliturgi er løsningen.

Hun og hennes første ektemann var i ferd med å skilles da han ble alvorlig syk og døde.

– Men jeg ble i ekteskapet for ham, forteller Raaum.

– Hva tenkte du da du innså at du ikke kom til å klare å holde løftene første gangen?

– Da beslutningen ble tatt var det gått så langt at det i grunnen ikke var noe alternativ. Det tror jeg dessverre også er realiteten for mange som skilles i dag, spesielt der det er barn med i bildet.

Men selv om Raaum har førstehåndserfaring med å inngå et ekteskapsløfte som ikke ble holdt, har ikke opplevelsen gjort troen på evig kjærlighet noe mindre:

– Jeg tror forskjellen for mange er at de vet mer om hva ekteskapet faktisk innebærer. Løftet blir ikke noe mindre reelt selv om jeg har opplevd at det ikke har fungert før, mener hun.

– Hvor lenge bør man fortsette å prøve å få det til å fungere?

– Man må gi seg før det blir destruktivt. Jeg tror de fleste har en slags forståelse for når det er blitt det.

– Hva er det som gjør at nærmere halvparten av oss ikke klarer å holde ekteskapsløftene?

– Alle vet at det å leve sammen kan være veldig vanskelig. Tiden vi lever i gjør det ikke lett å holde sammen også i de vonde dagene. Samfunnet har et ideal om en romantisk kjærlighet som en slags definisjon, som betyr at når romantikken er borte er også kjærligheten borte, svarer Raaum.

– Helt utenkelig

Kirkerådslederen forteller at hun er lykkelig gift med sin nåværende ektemann, og at de begge vet at det kommer til å vare til døden skiller dem:

– Noe annet forholder vi oss ikke til. Det er helt utenkelig.